NH투자증권, 연금 인출 한도 다룬 THE100리포트 124호 발간

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권 100세시대연구소는 28일 연금 인출 한도에 대한 내용을 담은 'THE100리포트' 124호를 발간했다고 밝혔다.
THE100리포트는 NH투자증권 100세시대연구소에서 발간하는 리서치 자료로, 행복한 100세시대를 위한 생애자산관리와 100세시대 트렌드 등 다양한 주제를 다룬다.
이번 리포트는 연금저축계좌와 IRP계좌 등 연금계좌를 보유한 예비 은퇴자들이 궁금해하는 두 가지 연금 인출 한도를 소개한다.
연금수령한도는 계좌별로 적용되는 반면, 분리과세한도는 개인별로 합산 적용된다는 점을 비교·정리하고 구체적인 인출 사례를 통해 보다 효과적인 연금 인출전략을 제시했다.
김동익 NH투자증권 100세시대연구소 소장은 "은퇴자산을 어떻게 인출하느냐에 따라 실제 손에 쥐는 노후 소득의 크기가 달라질 수 있다"며 "이번 보고서에서는 일반 가입자들이 많이 혼란스러워하는 두 가지 인출 한도를 사례 중심으로 정리했다"고 말했다.
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