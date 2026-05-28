한국투자증권, 본사 앞 'KIS SQUARE'에서 시민 참여형 축구 응원 행사 진행

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"여의도 대표 디지털 사이니지 KIS SQUARE, 열린 문화·응원 플랫폼으로 운영"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권이 대한민국 축구 국가대표팀 경기 일정에 맞춰 시민 참여형 거리 응원 행사를 개최한다.

28일 한국투자증권은 오는 6월 12일과, 19일, 25일 서울 여의도 본사 앞에서 시민 참여형 거리 응원 행사를 진행한다고 밝혔다.

[사진=한국투자증권]

한국투자증권에 따르면 이번 행사는 한국투자증권 여의도 본사 외벽의 대형 디지털 사이니지 '키스 스퀘어(KIS SQUARE)'를 중심으로 시민 누구든 함께 경기를 관람하고 응원할 수 있도록 기획됐다.

경기 당일 본사 앞 공간에 대규모 응원존과 다양한 체험형 이벤트존이 조성되며, 여의도를 찾는 시민들이 자연스럽게 어울려 응원 문화를 즐길 수 있도록 열린 공간으로 운영된다.

KIS SQUARE는 지난해 4월 한국투자증권 본사 외벽에 오픈한 가로 30m·세로 10m 규모의 초대형 디지털 사이니지다. 한국투자증권은 이번 행사를 계기로 KIS SQUARE를 시민과 함께하는 여의도의 대표 문화·응원 공간으로 만들어간다는 계획이다.

행사 현장에는 다양한 참여형 이벤트도 마련된다. 푸드트럭을 통한 음료·간식 제공, 응원 굿즈 증정, 한국투자증권 마스코트 '한국이' 대형 풍선 포토존 등을 통해 시민들이 한국투자증권 브랜드를 보다 친근하게 경험할 수 있을 전망이다.

김성환 한국투자증권 사장은 "KIS SQUARE가 시민들과 함께 대한민국 국가대표팀을 응원하고 즐거움을 나누는 여의도의 새로운 명소가 되길 기대한다"며 "앞으로도 시민과 함께 호흡할 수 있는 다양한 문화 콘텐츠와 이벤트를 통해 보다 친근하고 열린 브랜드 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com