케이엔에스, 이차전지 AI 통합 플랫폼 국책과제 참여

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CTNS, MIT, KAIST 등 국내외 유수 연구기관 및 기업 참여

1개 라인서 1000종 모듈팩 생산 SDM 기술 구현 목표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단산업 무인화 전문기업 케이엔에스는 피지컬 AI와 에너지 분야를 아우르는 국책과제에 참여한다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 중소벤처기업부가 지원하고 씨티엔에스(CTNS)가 주관연구개발기관으로 있는 '자가 적응 AI 기반 이차전지 모듈팩 전주기 통합 시스템 개발' 사업에 합류했다. 해당 사업은 '자가 적응형 디지털 인텔리전트 제조 시스템(DAIMS)' 개발이 핵심으로, 이차전지 모듈팩의 설계·생산·사용·재사용에 이르는 전주기를 차세대 AI 기술로 자동화·최적화하는 것을 목표로 한다.

이차전지 배터리팩 전문기업 씨티엔에스를 비롯해 미국 매사추세츠공과대(MIT), 한국과학기술원(KAIST), AI 전환 전문기업 임픽스 등 국내외 유수의 연구기관과 기업들이 컨소시엄에 참여했다.

케이엔에스 로고. [사진=케이엔에스]

특히 컨소시엄 측은 과제가 성공적으로 완료될 경우 배터리팩 개발 주기를 획기적으로 단축하고 생산 효율성을 크게 높일 수 있을 것으로 전망하고 있다. 일본·중국 등 주요 경쟁국과의 기술 격차를 최대 3년 이상 확대하며 K-배터리 산업의 글로벌 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

또한 씨티엔에스 컨소시엄은 해당 과제를 통해 전기차(EV)와 에너지저장장치(ESS)는 물론 로봇·도심항공모빌리티(UAM)·미래항공모빌리티(AAM)·드론·선박 등 다양한 플랫폼에 최적화된 배터리팩 커스터마이징 솔루션의 상용화까지 추진할 계획이다.

케이엔에스는 이번 사업에서 설계·공정 최적화 시뮬레이터 및 인터페이스 개발, 통합 데이터 인프라 및 동화 모듈 개발, 현장 적용 및 개선 사항 보완 등을 담당하며 자가 적응 AI 시스템의 기술 고도화와 사용자 편의성 기능 강화를 중심으로 협력할 방침이다.

케이엔에스 관계자는 "해당 시스템은 AI를 활용해 설계부터 생산까지 전 공정을 통합·자동화하고, 하나의 생산 라인에서 1천종 이상의 이차전지 모듈팩을 유연하게 생산할 수 있는 소프트웨어 정의 제조(SDM) 기술을 구현한다는 점이 강점"이라며 "온디바이스 AI(엣지 AI)를 완제품에 탑재해 화재 가능성 0% 달성, 모듈팩 성능 30% 향상, 재사용 비율 10% 확대 등을 목표로 하고 있다"고 말했다.

그는 이어 "국내 배터리팩 기술 개발을 선도하는 씨티엔에스를 포함해 컨소시엄에 참여한 유수 기관 및 기업들과 긴밀히 협력해 과제를 성공적으로 수행할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "당사가 보유한 다양한 사업적·기술적 역량을 적극 동원하겠다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com