토스증권, 북마크 이미지 논란에 "해킹·정보유출과 무관"

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"크롬 크롤링 과정서 발생…현재는 정상 노출"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 토스증권이 크롬 브라우저에서 토스증권 PC(WTS) 홈화면을 북마크(즐겨찾기)로 추가할 경우 특정 이미지가 미리보기로 노출된 현상과 관련해 "외부 해킹 및 내부 등록과 무관한 사안"이라고 밝혔다.

28일 관련 업계에 따르면 전날 일부 이용자 사이에서는 크롬 브라우저에서 토스증권 홈페이지를 북마크로 추가하면 이재명 대통령 합성 사진이 미리보기 이미지로 노출되는 현상이 발생했다.

토스증권 로고. [사진=토스증권]

토스증권은 이에 대해 "토스증권 서비스 시스템에는 이상이 없었으며 고객의 자산, 거래 정보, 개인정보에 어떠한 영향이나 유출도 없었다"며 "노출된 이미지는 토스증권이 등록하거나 제공한 이미지가 아니다"고 강조했다.

토스증권은 해당 현상이 크롬 브라우저의 북마크 미리보기 이미지 생성 과정에서 발생한 것으로 파악했다고 전했다. 크롬 브라우저가 북마크 미리보기 이미지를 생성할 때 웹페이지 내 이미지를 자동 수집(크롤링)해 반영하는 과정에서 토스증권 홈화면에 노출된 커뮤니티 서비스 내 사용자 게시 이미지를 참조했다는 설명이다.

회사 측은 "이는 토스증권이 의도하거나 등록한 이미지가 아니며, 다른 웹서비스 환경에서도 유사하게 발생할 수 있는 현상"이라고 부연했다.

토스증권은 현상 확인 직후 페이지 내 이미지 크기 설정을 조정하고, 브라우저와 검색엔진이 공식 로고를 우선 인식하도록 관련 설정을 개선했다고 밝혔다. 현재는 북마크 미리보기에 토스증권 공식 로고가 정상 노출되고 있다는 설명이다.

토스증권은 "향후 동일한 현상이 재발하지 않도록 지속적인 모니터링과 점검을 강화하겠다"며 "이용에 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com