삼성SDS, 충청·전라 제조기업 AI 전환 지원

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28일 대전서 100여 명 참석한 가운데 실제 사례 공유

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성SDS가 대전 롯데시티호텔에서 충청·전라권 제조기업을 대상으로 인공지능(AI) 전환 전략과 혁신 사례를 공유했다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 '삼성SDS 인더스트리 데이'로 올해 네 번째 개최됐으며, 충청·전라권 제조기업 IT 관계자 100여 명이 참석했다.

박창홍 삼성SDS 제조AM팀장(상무)은 "기업들은 이제 단순 AI 도입을 넘어 실제 업무에 AI를 적용해 어떤 성과를 창출할 수 있는지에 주목하고 있다"며 "삼성SDS는 AI 풀스택 전략을 기반으로 고객의 성공적인 AI 전환을 지원하고 있다"고 말했다.

28일 대전 롯데시티호텔에서 진행된 '삼성SDS 인더스트리 데이' 행사에서 삼성SDS 박창홍 제조AM팀장(상무)이 삼성SDS AX 전략에 대해 발표하고 있다. [사진=삼성SDS]

세미나에서는 제조 AI 전환을 위한 데이터플랫폼, 하림그룹의 통합 ERP 구축 사례, AI를 활용한 제품생명주기관리(PLM) 혁신 전략, 랜섬웨어 대응을 위한 제조 운영기술(OT) 보안 전략, 5G 특화망 적용 사례, 생성형 AI 기반 협업솔루션 등이 소개됐다.

특히 생산 중단 시 피해가 큰 제조 현장의 특성을 고려한 OT 보안 전략과 5G 특화망 적용 사례가 참석자들의 높은 관심을 받았다.

무인운반차(AGV), 자율이동로봇(AMR) 등에 AI가 결합되면 복합 명령어 하나로 로봇과 공정을 통합 제어하는 환경 구현이 가능해진다. 삼성SDS는 로봇과 제어 시스템 간 실시간 데이터 송수신을 지원하는 5G 특화망 기반 네트워크 구축 사례를 제시했다.

또 하림그룹의 주요 18개 계열사를 유기적으로 연결하는 통합 ERP 구축 경험을 공유했다. 원료부터 유통까지 사업 전 과정을 통합 운영하는 하림그룹의 사업 구조에 맞춰 ERP를 표준화하고 운영 효율성을 높인 사례다.

이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장)은 "이번 세미나는 충청·전라권 제조기업을 대상으로 AI 전환 추진 방향과 실제 혁신 사례를 공유했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

kji01@newspim.com