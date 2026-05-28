NC AI, 현대로템 손잡고 '국방 피지컬AI' 국책사업 따냈다

ADD '피지컬 AI 통합 시뮬레이터' 사업 최종 선정

엔비디아급 월드모델 기술로 국산 국방AX 도전

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = NC AI가 현대로템과 손잡고 미래 국방 인프라 핵심 기술로 꼽히는 피지컬 인공지능(AI) 기반 국책 연구개발(R&D) 사업에 본격 착수한다. 글로벌 빅테크 중심으로 형성된 '월드모델' 기술 경쟁에 국내 기업이 본격 뛰어들었다는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다.

NC AI는 현대로템과 컨소시엄을 구성해 국방과학연구소(ADD)가 발주한 '피지컬 AI 기반 통합 시뮬레이터 및 모듈형 로봇 시스템' 국책 과제의 최종 사업자로 선정됐다고 28일 밝혔다. 이번 사업은 미래 전장 환경에서 유무인 복합 무기체계(MUM-T)의 효율성을 높이기 위해 다종·다중 무인 로봇을 유기적으로 통제하고, 현실과 가상의 차이를 최소화하는 디지털 트윈 기반 시뮬레이터와 모듈형 로봇 하드웨어를 구축하는 프로젝트다.

[사진=NC AI]

NC AI는 이번 과제에서 로봇 파운데이션 모델(RFM)의 핵심 기술인 '월드모델' 개발을 총괄한다. 월드모델은 로봇이 현실 세계의 물리 법칙과 환경 변화를 이해하고 가상 환경에서 이를 학습하는 기술이다. 실제 전장이나 야지 환경에서 발생하는 변수로 인해 시뮬레이션 기반 학습 결과가 현실에서 제대로 작동하지 않는 '심투리얼(Sim-to-Real) 갭'을 줄이는 핵심 기술로 꼽힌다.

회사는 그동안 축적한 3차원 가상 세계 구축 기술과 자체 3D 생성형 AI 기술을 결합해 복잡한 국방 지형과 전장 상황을 구현하고, 로봇 학습용 대규모 합성 데이터 공급 체계도 구축할 계획이다. 이를 통해 다양한 무인 로봇이 실제 전장 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있는 기반을 마련한다는 구상이다.

NC AI는 지난 3월 글로벌 최고 수준(SOTA) 모델 대비 약 25% 수준의 그래픽처리장치(GPU) 자원만으로 동등한 성능을 구현한 월드 파운데이션 모델(WFM) 기술을 공개한 바 있다. 기존 글로벌 빅테크 기업들이 대규모 영상 생성 후 이를 비전언어모델(VLM)로 다시 추론하는 구조를 사용한 것과 달리, NC AI는 잠재공간(Latent Space) 정보에서 로봇 행동을 직접 도출하는 경량화 아키텍처를 적용했다. 당시 테스트에서는 엔비디아의 로봇 AI 모델 '코스모스(Cosmos)'와 유사한 수준의 성능을 확보했다고 회사 측은 설명했다.

업계에서는 이번 사업이 해외 기술 의존도가 높은 피지컬 AI와 월드모델 분야에서 국내 기술 자립 기반을 확보하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 특히 병력 감소와 무인 전투체계 확대 흐름 속에서 국방 분야 AI 전환(AX) 경쟁이 본격화할 가능성이 크다는 분석이다.

이연수 NC AI 대표는 "현대로템과 함께 국가 미래 안보를 책임질 국책과제에 참여하게 돼 뜻깊다"며 "경량화 월드모델 기술을 바탕으로 가상과 현실을 연결하는 최고 수준의 피지컬 AI 시뮬레이터를 개발해 대한민국 국방 AX를 가속화하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com