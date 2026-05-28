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[이재명정부 1년] 최초의 '라이브' 국정운영...5100km 돌며 국민과 만났다

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  • 이재명 정부는 출범 1주년을 앞두고 국무회의·업무보고 생중계와 전국 순회 타운홀 미팅으로 투명 소통을 강화했다
  • 지난 1년간 12개 지역에서 5100km를 이동하며 3530명과 만나 2395건 민원을 접수하고, 이 중 2170건에 답변을 완료했다
  • 국무회의와 부처·공공기관 업무보고 등 465건을 생중계해 수천만 조회수를 기록했고, 청와대는 2기 타운홀 미팅 등 열린 국정을 이어가겠다고 밝혔다

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1년간 12곳에서 타운홀미팅…이동거리 5100km, 참석 국민 3530명
2170건 의견에 답변 완료
역대 최초 국무회의·업무보고 생중계
1~4월 국무회의 합산 조회수 2200만 회 달성

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 출범 1주년을 앞두고 있는 이재명 정부는 '최초의 생중계(라이브) 정부'라는 수식어를 얻을 정도로 투명한 소통으로 주목받았다.

이재명 정부는 역대 최초로 국무회의와 부처 업무보고를 실시간으로 생중계하며 국정을 투명하게 공개하는 한편, 대통령이 전국을 순회하며 국민의 목소리를 듣는 타운홀 미팅을 열고, 민생 의견을 정책에 즉각 반영해왔다.

이같은 파격적인 개방형 소통 행보는 높은 지지를 이끌어내는 원동력이 됐다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 23회 국무회의 겸 10차 비상경제점검회의를 주재하고 있다. 2026.05.26 [사진=청와대]

이규연 청와대 홍보소통수석은 26일 정부 출범 1주년을 앞두고 뉴스핌을 포함한 내·외신 20개 매체와 가진 공동인터뷰에서 "우리 정부의 트레이드마크 중 하나는 '라이브 정부'"라며 "정보를 공개하고, 국민들이 바로 알 수 있게 했다는 점에서 굉장히 중요한 일이라고 생각한다"고 강조했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-6

이 수석은 아울러 "이재명 대통령의 말씀을 인용하면 '곳간에 뭐가 있는지 알아야 한다. 국민들이 그 곳간을 보면서 평가도 하고 무엇이 부족한지, 무엇이 필요한지 이야기할 수 있어야 한다'는 취지"라며 "이 대통령은 열어놓고 행정하고, 열어서 국정을 운영하는 것이 중요하다는 말씀을 여러 번 강조했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 3월 30일 제주한라대 한라컨벤션센터에서 열린 '제주 타운홀 미팅'에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.03.30 photo@newspim.com

◆ 12개 지역 발로 뛴 타운홀 미팅…'5100km' 민생 대책 현장 논의

이재명 정부 소통의 핵심 축 중 하나는 현장 중심의 '타운홀 미팅'이다. 이 대통령은 지난 1년간 광주·전남을 시작으로 대전·충청, 부산, 강원, 대구, 경기북부, 충남, 울산, 경남, 전북, 충북, 제주까지 총 12개 주요 지역을 모두 직접 찾아 국민과 만났다.

이동거리만 왕복 5100km에 달하며, 현장에서 직접 의견을 나눈 국민은 3530명에 이른다.

무엇보다 단순히 민원을 듣는 것에 그치지 않고 해결의 신속성을 극대화한 점이 특징이다. 타운홀 미팅에서 접수된 총 2395건의 민원 중 개인정보 미기재 또는 중복 민원을 제외한 2170건에는 답변을 모두 완료했다.

특히 ▲광주 군공항 이전 ▲해양수산부 부산 이전 ▲연구개발(R&D) 혁신 등 지역의 숙원 현안들을 즉시 검토하고, 국가균형성장, 미래산업, 민생대책과 같은 굵직한 주제에 대해서도 현장에서 심도 있는 의견을 논의했다.

타운홀 미팅 현장의 열기는 온라인으로도 이어져 타운홀 미팅 관련 콘텐츠의 합산 조회수는 2억 3000만 회 이상을 기록했으며, 추가 제작 영상이나 중계 영상은 5628개에 달했다.

이 수석은 "지금까지 주로 광역 도시를 중심으로 지역민으로부터 문제를 듣는 것이 1기 타운홀 미팅이라면, 2기는 새로운 타운홀 미팅 전략이 수립될 것"이라며 "지역 선정 방식이나 행사 진행 방식을 바꿀 생각이다. 주제에 맞는 지역과 사람들을 모으거나, 일정 규모 이상이 되는 기초단체나 생활권, 시군구 단위에서도 진행할 계획"이라고 설명했다.

이규연 청와대 홍보소통수석이 26일 서울 종로구 광화문 포룸에서 뉴스핌 등 20개 내·외신 매체와 공동인터뷰를 하고 있다. [사진=뉴스핌·이투데이 공동제공]

◆ '역대 최초' 국무회의·업무보고 생중계…투명한 국정운영 패러다임 전환

이재명 정부는 '역대 정부 최초로 국정을 투명하게 공개하겠다'는 방침에 따라 국정운영의 핵심 과정을 실시간 생중계로 전격 개방했다.

가장 상징적인 조치는 국무회의 생중계다. 지난해 7월 29일 최초로 시작된 국무회의 생중계는 올해 5월 26일까지 총 34회 진행됐다.

국정 소통의 투명성은 부처와 산하기관 업무보고로까지 전방위 확산됐다. 지난해 12월 15회에 걸쳐 부처(306개 공공기관 포함) 업무보고가 생중계됐으며, 올해 4월에는 공공유관기관 업무보고까지 라이브로 전파를 탔다.

온라인 생중계를 도입한 부처는 총 48개로 늘어 올해 5월 15일 기준 총 465건의 생중계가 이뤄졌다.

국무회의 생중계의 경우 올해 1월부터 4월 기준으로만 2076개의 추가 제작 영상과 중계 영상이 쏟아졌으며, 합산 조회수 2200만 회 이상을 기록하는 등 국민의 국정 참여도를 끌어올렸다는 평가를 받는다.

이 수석은 "작은 변화 하나를 일으켰을 뿐인데 굉장히 큰 나비효과가 일어나고 있다"며 "홍보 목적으로 어떠한 콘텐츠를 만들고 인위적으로 퍼뜨리면, 제작비나 인력, 광고료도 들어가야 하는데 하나의 작은 변화만으로 굉장히 큰 나비 효과가 일어나고 있는 것은 틀림없다"고 자평했다.

그러면서 "이런 것들은 굉장히 중요한 지점이라고 생각한다"며 "앞으로도 열린 정부, 열린 행정, 열린 국정 방향은 계속될 것"이라고 했다. 

the13ook@newspim.com

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'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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