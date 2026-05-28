두산에너빌리티, 영국 롤스로이스 SMR 파트너 선정

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티는 28일 롤스로이스 SMR의 소형모듈원전 핵심 기자재 제작 파트너로 선정됐다고 밝혔다.
- 두산에너빌리티는 영국 윌파와 체코 테믈린 SMR 사업에 투입될 원자로 등 주요 기자재 제작성 검토를 맡는다.
- 두산에너빌리티는 창원 본사 내 SMR 전용 공장을 신축하며 혁신 제조기술을 도입해 핵심 기자재 제작 역량을 강화하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 두산에너빌리티는 영국 롤스로이스 SMR의 소형모듈원전(SMR) 프로젝트 핵심 기자재 제작 파트너로 선정됐다고 28일 밝혔다.
두산에너빌리티는 롤스로이스 SMR이 영국과 체코에서 추진하는 프로젝트에 적용될 원자로 등 주요 기자재의 제작성 검토를 수행한다.
롤스로이스 SMR은 2021년 설립된 SMR 개발사로 롤스로이스 PLC가 최대주주다. 현재 470MW급 SMR을 개발 중이며 최소 60년간 안정적인 기저부하 전력 공급이 가능한 것으로 알려져 있다.
협력 대상은 영국 윌파(Wylfa)와 체코 테믈린(Temelín) SMR 사업이다. 롤스로이스 SMR은 지난 4월 영국 국영 원자력기관 GBE-N과 계약을 체결하고 윌파 부지에 건설할 SMR 3기의 부지특화 설계에 착수했다. 체코에서는 국영 에너지기업 ČEZ와 건설준비 계약을 체결하고 부지 인허가 및 사전 설계를 진행 중이다.
두산에너빌리티는 창원 본사 부지 내 SMR 전용 공장 신축을 진행하고 있으며, PM-HIP(금속분말성형) 등 혁신 제조기술을 도입해 핵심 기자재 제작 역량을 높이고 있다.
y2kid@newspim.com