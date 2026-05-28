종근당산업, 프리미엄 요양시설 '벨포레스트용인' 인수

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101병상 규모 시니어케어 시설 구축

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당산업은 프리미엄 요양시설 '벨포레스트용인'을 인수하고 시니어케어 사업 확대에 나선다고 28일 밝혔다.

이번 인수는 고령화에 따른 프리미엄 노인 요양 수요 증가에 대응하고 수도권 남부 지역까지 고품질 시니어케어 서비스를 확대하기 위해 추진됐다.

벨포레스트 용인 내부 모습 [사진=종근당산업]

종근당산업은 앞서 2021년 벨포레스트강일, 2023년 더헤리티지너싱홈을 인수한 데 이어 경기 용인시 기흥구 언남동 소재 '무지개실버케어스'를 인수해 신규 브랜드 '벨포레스트용인'으로 리뉴얼 개원할 계획이다. 운영은 더헤리티지너싱홈이 맡는다.

벨포레스트용인은 대지 1500평 규모 부지에 연면적 6059㎡(1833평), 지하 2층~지상 4층 규모로 조성된다. 총 101명이 생활할 수 있는 시설로 물리치료실, 재활치료실, 가족면회실, 공동거실 등 다양한 생활·재활 공간을 갖출 예정이다.

종근당산업은 병원형 시설보다 '집 같은 편안함'을 지향하는 프리미엄 케어 환경 구축에 초점을 맞췄다고 설명했다.

특히 재활 특화 서비스를 강화한다. 인지·신체 재활 프로그램을 기반으로 전문 물리치료사가 1대1 맞춤형 치료를 제공하며, 시각추적 기반 모션 인지재활 시스템과 VR(가상현실) 재활 프로그램, 보행 재활 의료기기 '워크메이트(WalkMate)' 등을 도입할 예정이다.

아울러 AI 기반 모션캡처 시스템을 활용한 24시간 건강 모니터링 체계를 구축하고, 어르신 1.9명당 요양보호사 1명을 배치하는 인력 운영 기준을 적용해 밀착형 돌봄 서비스를 제공한다는 계획이다.

시설 안전 관리 측면에서는 실내외 공기 순환 시스템을 적용해 감염 예방과 생활환경 개선에 나선다. 낙상 사고 예방을 위한 초저상 침대도 도입할 예정이다.

벨포레스트용인은 신길 IC 인근에 위치해 서울과 분당 접근성이 뛰어나고, 수인분당선 신갈역·구성역·기흥역과 가까운 입지를 갖추고 있다. 또 새천년근린공원 인근 자연환경과 대형 의료기관 연계 시스템 등을 기반으로 한다.

종근당산업 관계자는 "벨포레스트용인은 단순한 요양시설이 아니라 어르신 삶의 질과 존엄성을 높이는 프리미엄 라이프케어 공간"이라며 "전문 간호·재활 시스템과 차별화된 서비스를 통해 만족도 높은 시니어케어 환경을 조성해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com