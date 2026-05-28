메티비아 비만치료제, 유럽간학회서 'MASH 치료' 가능성 제시

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지방간·간경직도 개선 확인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티 관계사 메타비아는 GLP-1·글루카곤 이중작용 기반 비만 치료제 'DA-1726'의 임상 1상 추가 데이터를 공개했다고 28일 밝혔다.

이번 데이터는 스페인 바르셀로나에서 열린 유럽간학회 연례학술대회(EASL Congress) 2026 최신 임상 포스터 세션(Late-Breaking Poster)을 통해 발표됐다.

유럽간학회 연례학술대회 'EASL Congress 2026'에서 메타비아 임상 담당자가 비만치료제 DA-1726의 임상 1상 추가 데이터를 포스터 발표하고 있다. [사진=메타비아]

발표 주제는 'DA-1726의 고용량 임상 1상에서 안전성·내약성·약동학·약력학 평가와 비침습적 간 평가 탐색'이다.

이번 연구는 건강한 비만 성인을 대상으로 한 무작위배정·이중눈가림·위약대조 방식의 임상 1상 다중용량상승(MAD) 연구다. 참가자들은 용량 증량 없이 4주간 DA-1726 또는 위약을 투여받았으며, 일부는 동일 용량으로 추가 4주 연장 투여를 받았다.

연구 결과 DA-1726 48mg 고용량 투여군에서 안전성과 내약성이 확인됐다. 중대한 이상반응과 치료 중단 사례는 발생하지 않았으며, 위장관계 이상반응은 대부분 경증 또는 중등도 수준으로 나타났다고 회사 측은 설명했다.

또 글루카곤 수용체 활성화에도 심박수와 QTcF(교정 QT 간격) 등 심혈관 지표에서 임상적으로 유의미한 변화는 관찰되지 않았다.

체중 감소 효과도 확인됐다. 48mg 투여군은 투여 26일째 평균 6.1%, 54일째 평균 9.1% 체중 감소를 기록했다. 회사는 8주차까지 체중 감소 정체 현상(plateau)이 나타나지 않았다고 설명했다.

허리둘레 역시 26일째 평균 5.8cm, 54일째 평균 9.8cm 감소했다.

비침습적 간 평가(FibroScan) 기반 탐색 결과에서도 긍정적 변화가 관찰됐다. 지방간 지표인 CAP(Controlled Attenuation Parameter)는 감소한 반면 위약군은 증가했으며, 간 경직도를 평가하는 VCTE(Vibration-Controlled Transient Elastography) 역시 투약군에서 개선됐다.

FAST(FibroScan-AST) 점수에서도 기저치 대비 개선이 확인되면서 비만 관련 간질환 및 MASH(대사이상 관련 지방간염) 치료 가능성도 제시됐다.

DA-1726은 옥신토모듈린(Oxyntomodulin) 유사체 기반 비만 치료제로 개발 중인 후보물질이다. GLP-1 수용체와 글루카곤 수용체에 동시에 작용해 식욕 억제와 인슐린 분비 촉진, 기초대사량 증가 등을 유도하는 기전을 갖고 있다.

메타비아는 현재 고용량 구간에서의 안전성과 내약성 최적화를 위해 '원스텝' 및 '투스텝' 용량 증량 전략 기반 임상 1상 파트 3를 진행 중이며, 올해 4분기 데이터 확보를 목표로 하고 있다.

김형헌 메타비아 대표는 "이번 EASL 발표를 통해 DA-1726의 차별화된 대사질환 치료 가능성과 경쟁력을 다시 한번 확인했다"며 "비만과 MASH 분야에서의 가능성을 지속적으로 평가해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com