전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.28 (목)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

바이셀스탠다드, 50억원 규모 시리즈A 투자유치 완료

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 바이셀스탠다드가 28일 50억원 시리즈A를 유치했다.
  • 엑스페릭스·S&S·SK증권이 투자자로 참여했다.
  • 특허권·기업금융·K콘텐츠 상품화를 본격화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엑스페릭스·SK증권 등 전략적 투자자 참여

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 토큰증권(STO) 플랫폼 '피스(PIECE)'를 운영하는 바이셀스탠다드가 엑스페릭스 그룹, S&S인베스트먼트, SK증권 등으로부터 50억원 규모의 시리즈A 투자유치를 완료했다고 28일 밝혔다.

이번 라운드는 지난 1월 자본시장법·전자증권법 개정안 국회 통과, 2월 조각투자 유통플랫폼 예비인가 등 토큰증권 시장의 제도적 기반이 갖춰지는 시점에 이뤄졌다. 바이셀스탠다드는 금융위원회 증권선물위원회로부터 사업재편 승인을 받은 7개 조각투자 기업 중 유일한 멀티에셋 발행사로, KDX 컨소시엄 창립 주주이자 대표 발행사다.

회사에 따르면 엑스페릭스 그룹과 SK증권이 각각 상품 공동 개발을 전제로 전략적 투자자로 참여했고, S&S인베스트먼트가 재무적 투자자로 합류했다. SK증권은 지난 1월 업무협약에 이어 이번 시리즈A에 전략적 투자자로도 참여했다. 시리즈A 마무리와 함께 특허권, 기업금융, K-콘텐츠 세 영역의 상품화가 본격화된다.

바이셀스탠다드 로고. [사진=바이셀스탠다드]

특히 SK증권은 지난 1월 바이셀스탠다드와 토큰증권 발행을 통한 중소·벤처기업 금융 지원과 자산 유동화를 위한 업무협약을 체결한 데 이어, 이번 라운드에서는 나이스투자파트너스와의 공동운용 펀드를 통해 투자자로 참여했다. 양사는 발행·구조 설계·유통을 아우르는 협력 체계를 구축하고, 제도권 금융 인프라와 연계한 토큰증권 사업 모델을 단계적으로 구체화할 계획이다.

또한 엑스페릭스 그룹은 앞서 바이셀스탠다드에 투자하며 주요 전략적 주주로 참여했다. 국내 대표적인 IP 전문기업인 계열사 인텔렉추얼디스커버리가 보유한 통신·반도체·소프트웨어 분야 글로벌 특허 포트폴리오를 기초자산으로 한 토큰증권 상품 개발이 진행 중이다. 인텔렉추얼디스커버리의 특허 포트폴리오는 계약 기반의 안정적 라이선싱 수익 구조를 갖춘 자산으로, 그간 기관투자자 중심으로만 거래되던 특허 투자를 일반 투자자에게 개방하는 국내 첫 사례가 될 전망이다.

회사에 따르면 이러한 움직임은 정부의 정책 방향과도 맞닿아 있다. 대통령 소속 국가지식재산위원회는 지난 1월 지식재산처, 대한변리사회, 한국지식재산연구원 등과 함께 IP 로열티의 토큰증권화를 공식 의제로 다뤘다. 법안 통과 직후 열린 첫 IP 정책 포럼으로, 정부가 IP를 토큰증권의 차세대 핵심 활용 방안으로 명확히 지목한 자리였다. 금융위원회는 지난 15일 토큰증권 협의체 제2차 회의에서 동일 종류 기초자산을 일정 범위 내에서 묶어 조각투자 증권을 발행하는 방식의 허용 방향에 공감대를 형성한 바 있다.

아울러 바이셀스탠다드는 2025년 설립한 싱가포르 법인 BSFX를 통해 토큰증권의 크로스보더 유통 모델을 구축하고 있다고 회사는 설명했다. 올해 1월 대통령 경제사절단에 동행해 홍콩 기반 자산운용사 홍루이그룹, 글로벌 결제 핀테크 기업 KUN과 업무협약을 체결하며 자산 소싱부터 글로벌 결제까지 이어지는 협력 체계를 확보했다. 4월에는 대통령 베트남 국빈방문 경제사절단에도 동행해 현지 핀테크 머니파이(MoneyFi)와 실물자산 토큰증권 협력을 위한 업무협약을 맺었다. 핀테크·디지털금융 기업 중 경제사절단 2회 연속 동행은 바이셀스탠다드가 유일하다.

글로벌 자본시장과의 접점도 넓어지고 있다. 3월에는 약 30년 만에 방한한 마이클 해리스 뉴욕증권거래소(NYSE) 부회장과 양일 연속 면담을 가졌다. 국내 주요 기업이 참여한 자리에서 유일한 토큰증권 기업으로 초청됐다. 신범준 대표는 현재 한국핀테크산업협회 토큰증권협의회 회장으로서 업계를 대표하고 있다. 이번 투자 자금은 신규 기초자산 취득 및 상품 설계·출시, 인재 영입, 라이선스 취득 등에 투입할 계획이다.

신범준 바이셀스탠다드 대표는 "토큰증권 법제화와 유통 인프라에 이어 상품화를 함께 추진할 파트너십까지 갖춰진 만큼, 이제는 실제 상품으로 시장에서 검증받는 단계"라며 "특허권·기업금융·크로스보더까지 다양한 자산군의 상품을 조기에 구체화하고, 멀티에셋 발행사로서 초기 시장 주도권을 확보하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
사진
서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동