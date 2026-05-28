바이셀스탠다드, 50억원 규모 시리즈A 투자유치 완료

엑스페릭스·SK증권 등 전략적 투자자 참여

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 토큰증권(STO) 플랫폼 '피스(PIECE)'를 운영하는 바이셀스탠다드가 엑스페릭스 그룹, S&S인베스트먼트, SK증권 등으로부터 50억원 규모의 시리즈A 투자유치를 완료했다고 28일 밝혔다.

이번 라운드는 지난 1월 자본시장법·전자증권법 개정안 국회 통과, 2월 조각투자 유통플랫폼 예비인가 등 토큰증권 시장의 제도적 기반이 갖춰지는 시점에 이뤄졌다. 바이셀스탠다드는 금융위원회 증권선물위원회로부터 사업재편 승인을 받은 7개 조각투자 기업 중 유일한 멀티에셋 발행사로, KDX 컨소시엄 창립 주주이자 대표 발행사다.

회사에 따르면 엑스페릭스 그룹과 SK증권이 각각 상품 공동 개발을 전제로 전략적 투자자로 참여했고, S&S인베스트먼트가 재무적 투자자로 합류했다. SK증권은 지난 1월 업무협약에 이어 이번 시리즈A에 전략적 투자자로도 참여했다. 시리즈A 마무리와 함께 특허권, 기업금융, K-콘텐츠 세 영역의 상품화가 본격화된다.

바이셀스탠다드 로고. [사진=바이셀스탠다드]

특히 SK증권은 지난 1월 바이셀스탠다드와 토큰증권 발행을 통한 중소·벤처기업 금융 지원과 자산 유동화를 위한 업무협약을 체결한 데 이어, 이번 라운드에서는 나이스투자파트너스와의 공동운용 펀드를 통해 투자자로 참여했다. 양사는 발행·구조 설계·유통을 아우르는 협력 체계를 구축하고, 제도권 금융 인프라와 연계한 토큰증권 사업 모델을 단계적으로 구체화할 계획이다.

또한 엑스페릭스 그룹은 앞서 바이셀스탠다드에 투자하며 주요 전략적 주주로 참여했다. 국내 대표적인 IP 전문기업인 계열사 인텔렉추얼디스커버리가 보유한 통신·반도체·소프트웨어 분야 글로벌 특허 포트폴리오를 기초자산으로 한 토큰증권 상품 개발이 진행 중이다. 인텔렉추얼디스커버리의 특허 포트폴리오는 계약 기반의 안정적 라이선싱 수익 구조를 갖춘 자산으로, 그간 기관투자자 중심으로만 거래되던 특허 투자를 일반 투자자에게 개방하는 국내 첫 사례가 될 전망이다.

회사에 따르면 이러한 움직임은 정부의 정책 방향과도 맞닿아 있다. 대통령 소속 국가지식재산위원회는 지난 1월 지식재산처, 대한변리사회, 한국지식재산연구원 등과 함께 IP 로열티의 토큰증권화를 공식 의제로 다뤘다. 법안 통과 직후 열린 첫 IP 정책 포럼으로, 정부가 IP를 토큰증권의 차세대 핵심 활용 방안으로 명확히 지목한 자리였다. 금융위원회는 지난 15일 토큰증권 협의체 제2차 회의에서 동일 종류 기초자산을 일정 범위 내에서 묶어 조각투자 증권을 발행하는 방식의 허용 방향에 공감대를 형성한 바 있다.

아울러 바이셀스탠다드는 2025년 설립한 싱가포르 법인 BSFX를 통해 토큰증권의 크로스보더 유통 모델을 구축하고 있다고 회사는 설명했다. 올해 1월 대통령 경제사절단에 동행해 홍콩 기반 자산운용사 홍루이그룹, 글로벌 결제 핀테크 기업 KUN과 업무협약을 체결하며 자산 소싱부터 글로벌 결제까지 이어지는 협력 체계를 확보했다. 4월에는 대통령 베트남 국빈방문 경제사절단에도 동행해 현지 핀테크 머니파이(MoneyFi)와 실물자산 토큰증권 협력을 위한 업무협약을 맺었다. 핀테크·디지털금융 기업 중 경제사절단 2회 연속 동행은 바이셀스탠다드가 유일하다.

글로벌 자본시장과의 접점도 넓어지고 있다. 3월에는 약 30년 만에 방한한 마이클 해리스 뉴욕증권거래소(NYSE) 부회장과 양일 연속 면담을 가졌다. 국내 주요 기업이 참여한 자리에서 유일한 토큰증권 기업으로 초청됐다. 신범준 대표는 현재 한국핀테크산업협회 토큰증권협의회 회장으로서 업계를 대표하고 있다. 이번 투자 자금은 신규 기초자산 취득 및 상품 설계·출시, 인재 영입, 라이선스 취득 등에 투입할 계획이다.

신범준 바이셀스탠다드 대표는 "토큰증권 법제화와 유통 인프라에 이어 상품화를 함께 추진할 파트너십까지 갖춰진 만큼, 이제는 실제 상품으로 시장에서 검증받는 단계"라며 "특허권·기업금융·크로스보더까지 다양한 자산군의 상품을 조기에 구체화하고, 멀티에셋 발행사로서 초기 시장 주도권을 확보하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com