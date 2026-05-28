알로이스, '아틀라스링크' 사명 변경 추진

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= OTT 셋톱박스 제조업체 알로이스가 사명 변경과 사업 목적 확대를 추진하며 네트워크 인프라 사업 확대에 나선다고 28일 밝혔다. 회사는 AI와 엣지컴퓨팅, 광통신, 클라우드 기반 사업을 강화해 글로벌 연결 인프라 기업으로 전환한다는 계획이다.

알로이스는 지난달 이사회를 열고 임시주주총회 소집을 결의했으며, 오는 6월 12일 예정된 임시주주총회에서 상호 변경과 정관상 사업목적 추가·정비 안건을 상정할 예정이라고 밝혔다.

회사가 추진 중인 신규 사명은 '아틀라스링크(ATLAS LINK)'다. 회사 측은 글로벌 연결 인프라 기업으로의 사업 방향성과 네트워크 사업 확장 전략을 반영한 명칭이라고 설명했다. 기존 셋톱박스 중심 이미지를 넘어 차세대 네트워크·통신 기업으로의 전환 의지를 시장에 전달하기 위해 사명 변경을 추진한다는 설명이다.

알로이스 로고. [사진=알로이스]

이번 정관 변경에는 미래 성장동력 확보를 위한 신규 사업 목적도 포함된다. 주요 내용은 ▲지능형 엣지 컴퓨팅 기반 멀티미디어 장치 제조·판매 ▲CPO(Co-Packaged Optics) 및 광집적회로 기반 통신단말기 설계·개발 ▲차세대 유·무선 통합 게이트웨이 및 네트워크 장치 제조·판매 ▲클라우드 컴퓨팅 및 분산처리 시스템 미들웨어 솔루션 개발 등이다.

회사는 AI 확산과 데이터 트래픽 증가, 초고속 네트워크 수요 확대에 대응하기 위해 차세대 연결 인프라 사업을 본격 확대한다는 계획이다. 특히 광통신과 엣지컴퓨팅 기반 기술을 중심으로 신규 사업 경쟁력을 강화할 방침이다.

또한 글로벌 시장에서 활용 가능한 브랜드 아이덴티티 구축을 통해 해외 사업 확대와 대외 신뢰도 강화에도 나설 계획이다. 업계에서는 AI와 클라우드 중심의 네트워크 인프라 시장이 확대되면서 관련 장비와 통신 기술 수요도 증가하고 있는 것으로 보고 있다.

알로이스 관계자는 "이번 상호 변경과 사업목적 확대는 단순한 형식적 변화가 아니라 회사의 중장기 성장 전략과 미래 사업 방향성을 명확히 제시하기 위한 결정"이라며 "향후 아틀라스링크로 새롭게 출범하게 될 경우, 글로벌 연결 인프라 분야에서 지속 가능한 성장 기반을 구축하고 주주가치 제고에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편 상호 변경과 정관상 사업목적 추가 안건은 임시주주총회 승인 절차를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

nylee54@newspim.com