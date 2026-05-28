전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.28 (목)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

파인테크닉스, 유클리드소프트와 LOC 체결

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 파인테크닉스가 28일 유클리드소프트에 50억원 투자 확약을 체결했다.
  • 파인테크닉스는 구주와 RCPS 인수로 2대주주 지위를 확보한다.
  • 유클리드소프트는 AI·양자보안 기술로 차세대 보안 수요를 노린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

50억원 투자로 차세대 보안사업 진출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 에이전트와 양자컴퓨팅 확산으로 기존 정보보안 체계가 한계에 직면한 가운데 파인테크닉스가 차세대 보안 사업에 나선다고 27일 밝혔다.

파인테크닉스는 AI 네이티브 보안 전문회사 유클리드소프트와 투자확약서(LOC)를 체결했다고 28일 밝혔다. 투자 규모는 총 50억원으로 구주 및 상환전환우선주(RCPS) 인수를 통해 2대주주 지위를 확보할 예정이다. 최종 실사 과정을 거쳐 내달 중순 투자금 납입을 완료할 전망이다.

회사에 따르면 이번 투자는 디지털 금융·양자보안·AI 보안 플랫폼 등 차세대 기술 및 사업에 대한 선제적 투자 전략의 일환으로 결정됐다. 파인테크닉스는 재무적 투자를 넘어 전략적 파트너로 유클리드소프트와 협력 범위를 확대하고 시너지 창출 및 시장 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다.

심철구 파인테크닉스 대표(왼쪽)과 박주한 유클리드소프트 대표가 기념촬영을 하고있다. [사진= 파인테크닉스 ]

2014년에 설립된 유클리드소프트는 'AI 대 AI' 보안 체계 구축이 가능한 국내 독보적인 AI 네이티브 보안 플랫폼 기업으로 꼽힌다. 5년 연속 국가 '인공지능 학습용 데이터 구축사업'을 수행했으며 누적 350억원 이상 규모 정부 사업을 진행했다. 또한 누적 5303만건 이상 AI 데이터 구축 경험과 6개 AI 제품 라인업을 확보하고 있다.

특히 유클리드소프트의 핵심 AI 모델 보안 플랫폼 'SecuAI'는 설계·학습부터 엣지 배포·운영까지 전주기 보안 솔루션을 제공한다. 양자컴퓨터 공격에도 안전한 차세대 암호화 기술인 양자내성암호(PQC)를 적용했을 뿐만 아니라 AI 모델 자체를 난독화해 원본 모델을 파악할 수 없도록 이중으로 보호하는 것이 특징이다.

'SecuAI'는 단순 탐지·알림 중심 기존 보안 솔루션과 달리 AI 모델에 대한 진단, 처방, 치료, 검증, 학습까지 가능한 자동화 루프 기반 보안 체계를 구현한다. 자체 개발한 전용 실행 환경을 통해 암호화된 상태에서도 AI가 작동할 수 있도록 설계해 기기를 통째로 가져가더라도 SecuAI 없이는 모델을 꺼내볼 수 없다. 국방, 원전, 첨단 산업현장에서 AI가 탑재된 기기가 분실되거나 탈취되는 경우에도 AI 모델 유출이 불가능하다.

최근 미국 AI 기업 앤트로픽의 고성능 생성형 AI 모델 '클로드 미토스'가 AI 기반 새로운 사이버 안보 위협으로 부상했다. 빠른 속도로 소프트웨어의 보안 취약점을 찾아내고 공격 코드까지 자동으로 생성할 수 있기 때문이다. 기존 방화벽, 네트워크 등 보안 시스템만으로는 AI의 자율적 공격 대응에 한계가 있어 'AI 대 AI' 기반 보안 체계 필요성이 커지고 있는 만큼 공공기관은 물론 국방, 금융권을 중심으로 SecuAI에 대한 수요가 높을 것으로 기대하고 있다.

파인테크닉스 관계자는 "생성형 AI 고도화와 함께 기존 보안 체계만으로 대응하기 어려운 새로운 유형의 사이버 위협이 빠르게 등장하고 있다"며 "유클리드소프트는 AI 모델 설계부터 운영까지 전주기 보안 역량을 보유한 AI 네이티브 보안 플랫폼 전문기업으로 높은 기술 경쟁력과 성장성을 확보하고 있다고 판단했다"고 전했다.

이어 "이번 투자는 향후 AI·소프트웨어 기반 미래 성장 전략을 검토하기 위한 차원"이라며 "앞으로도 차세대 기술 분야에 대한 투자 및 사업 포트폴리오 다변화를 지속 추진할 계획"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
사진
서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동