삼성디스플레이, 4K·360Hz 동시 구현 QD-OLED 개발

컴퓨텍스 2026에서 31.5형 제품 공개 예정

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성디스플레이가 4K 해상도와 360Hz 고주사율을 동시에 구현한 모니터용 퀀텀닷-유기발광다이오드(QD-OLED) 디스플레이를 개발했다고 28일 밝혔다. 이 제품은 다음달 2~5일 타이베이에서 열리는 '컴퓨텍스 2026'에서 31.5형 제품을 처음 공개될 예정이다.

그동안 4K 해상도 또는 360Hz 이상의 주사율을 지원하는 모니터는 있었지만, 두 가지 스펙을 동시에 구현한 것은 업계 최초다. 고해상도와 고주사율을 동시에 구현하려면 1초당 처리해야 하는 픽셀 데이터가 급증해 픽셀 충전 시간과 회로 구동 부담이 크게 증가하기 때문이다.

삼성디스플레이가 세계 최초로 4K 360Hz 모니터용 QD-OLED를 개발, 'COMPUTEX 2026'에서 처음으로 공개한다. [사진=삼성디스플레이]

삼성디스플레이는 패널의 회로 및 구동 시스템 최적화를 통해 이 같은 기술적 한계를 극복했다. 신제품은 사용 환경에 따라 해상도와 주사율을 조정할 수 있는 '듀얼 모드'를 적용해 FHD 해상도에서 최대 680Hz의 초고주사율을 지원한다. 이는 순간적인 반응 속도가 중요한 FPS 게임 환경에서 끊김 없는 화면 표현이 가능하다는 의미다.

모니터 패널 최초로 VESA의 'DisplayHDR 트루블랙 600' 인증을 지원한다. 이 인증을 받으려면 검은색을 0.0005니트 이하로 표현하면서 동시에 흰색과 빨강, 초록, 파랑의 합산 밝기가 모두 600니트(APL 10% 기준) 이상이어야 한다. 기존 프리미엄 모니터 시장의 최고 등급이던 트루블랙 500을 넘어서는 수준이다.

'V-stripe' 픽셀 구조도 탑재된다. R, G, B 서브 픽셀이 세로 줄무늬 형태로 배치돼 문자 가장자리를 더욱 선명하게 표현한다. 문서 작업, 코딩, 그래픽 및 콘텐츠 제작 등 텍스트 가독성이 중요한 사용자들에게 최적화된 솔루션을 제공할 수 있다.

삼성디스플레이는 현재 약 10개의 글로벌 고객사와 공급 협의 중이며, 올 하반기부터 본격적인 양산에 돌입할 계획이다.

kji01@newspim.com