삼성디스플레이, 4K·360Hz 동시 구현 QD-OLED 개발

AI 핵심 요약beta
- 삼성디스플레이가 28일 세계 최초 4K 360Hz QD-OLED 모니터용 패널을 개발했다고 밝혔다
- 신제품은 듀얼 모드로 FHD 해상도에서 최대 680Hz를 지원해 FPS 게임 등에서 끊김 없는 화면 구현이 가능하다
- 모니터 최초 VESA 트루블랙 600과 V-스트라이프 픽셀 구조를 적용해 명암과 텍스트 가독성을 크게 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성디스플레이가 4K 해상도와 360Hz 고주사율을 동시에 구현한 모니터용 퀀텀닷-유기발광다이오드(QD-OLED) 디스플레이를 개발했다고 28일 밝혔다. 이 제품은 다음달 2~5일 타이베이에서 열리는 '컴퓨텍스 2026'에서 31.5형 제품을 처음 공개될 예정이다.
그동안 4K 해상도 또는 360Hz 이상의 주사율을 지원하는 모니터는 있었지만, 두 가지 스펙을 동시에 구현한 것은 업계 최초다. 고해상도와 고주사율을 동시에 구현하려면 1초당 처리해야 하는 픽셀 데이터가 급증해 픽셀 충전 시간과 회로 구동 부담이 크게 증가하기 때문이다.
삼성디스플레이는 패널의 회로 및 구동 시스템 최적화를 통해 이 같은 기술적 한계를 극복했다. 신제품은 사용 환경에 따라 해상도와 주사율을 조정할 수 있는 '듀얼 모드'를 적용해 FHD 해상도에서 최대 680Hz의 초고주사율을 지원한다. 이는 순간적인 반응 속도가 중요한 FPS 게임 환경에서 끊김 없는 화면 표현이 가능하다는 의미다.
모니터 패널 최초로 VESA의 'DisplayHDR 트루블랙 600' 인증을 지원한다. 이 인증을 받으려면 검은색을 0.0005니트 이하로 표현하면서 동시에 흰색과 빨강, 초록, 파랑의 합산 밝기가 모두 600니트(APL 10% 기준) 이상이어야 한다. 기존 프리미엄 모니터 시장의 최고 등급이던 트루블랙 500을 넘어서는 수준이다.
'V-stripe' 픽셀 구조도 탑재된다. R, G, B 서브 픽셀이 세로 줄무늬 형태로 배치돼 문자 가장자리를 더욱 선명하게 표현한다. 문서 작업, 코딩, 그래픽 및 콘텐츠 제작 등 텍스트 가독성이 중요한 사용자들에게 최적화된 솔루션을 제공할 수 있다.
삼성디스플레이는 현재 약 10개의 글로벌 고객사와 공급 협의 중이며, 올 하반기부터 본격적인 양산에 돌입할 계획이다.
kji01@newspim.com