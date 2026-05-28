애드포러스, 온더플래닛 지분 52% 인수

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브랜드 전략 컨설팅 사업 진출…올해 매출 650억원 규모

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 기반 데이터 플랫폼 기업 애드포러스가 브랜드 전략 컨설팅 기업 온더플래닛의 지분 52%를 취득하기로 결정했다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 온더플래닛은 2020년 설립 후 연평균 140% 이상 매출이 성장하고 있다. 지난해 매출액은 358억원으로 전년 동기 대비 53% 증가했으며, 영업이익은 20억원을 기록했다. 온더플래닛은 2025년 대한민국 디지털 광고 대상에서 9관왕을 달성했다.

애드포러스는 이번 인수를 통해 기존 광고 캠페인 집행 사업에서 데이터 기반 브랜드 전략 솔루션을 제공하는 비즈니스 컨설팅 분야로 사업 영역을 확장할 계획이다. 온더플래닛은 각 분야 브랜드 전략 전문가들을 보유하고 있다.

애드포러스 로고. [사진=애드포러스]

애드포러스와 온더플래닛의 최근 매출을 합산하면 650억원을 넘는다. 애드포러스는 자체 데이터 인프라와 AI 기술을 기반으로 온더플래닛의 브랜드 전략 역량을 결합해 비즈니스 모델을 고도화할 방침이다.

회사 관계자는 "이번 인수는 AI와 데이터 기반 전략, 크리에이티브를 유기적으로 결합해 실질적 성과를 창출하기 위한 전략적 결정"이라며 "온더플래닛 인수를 통해 브랜드 전략 컨설팅 역량을 확보한 후 국내외 시장 공략에 나설 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com