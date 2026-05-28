씨엔알리서치, 대웅제약과 50억원 규모 3상 임상 추가 수주

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한국·인도네시아 동시 진행…글로벌 수주 누적 183억원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 씨엔알리서치가 대웅제약과 글로벌 3상 위궤양 치료제 임상시험 계약을 체결했다고 28일 밝혔다. 계약 규모는 약 50억원이다.

이번 계약은 지난 3월 대웅제약과의 대규모 프로젝트에 이어 추가로 확보한 것이다. 인도네시아 지사 설립 이후 확보한 현지 글로벌 프로젝트는 이번 계약으로 총 3건이 됐으며, 누적 수주 규모는 약 183억원에 달한다. 이는 지난해 연간 글로벌 수주액의 약 2배 수준이다.

회사에 따르면 이번 프로젝트는 한국과 인도네시아에서 동시에 진행되는 3상 임상시험으로, 씨엔알리서치가 전 과정을 총괄 수행한다. 기존 프로젝트에 이어 추가 계약이 체결된 것은 안정적인 프로젝트 운영 역량과 고객 신뢰를 보여주는 사례다.

씨엔알리서치_대웅제약.. [사진=씨엔알리서치]

씨엔알리서치는 올해 1월 인도네시아 현지 임상시험수탁기관(CRO) 이퀼랩과 전략적 파트너십을 구축했고, 3월에는 현지 지사를 설립했다. 이를 기반으로 현지 밀착형 운영 체계를 통해 다국가 프로젝트 대응력을 강화하고 있다.

글로벌 컨설팅사 L.E.K Consulting의 보고서에 따르면 인도네시아는 동남아시아 인구의 40% 이상을 차지하는 주요 임상 시장이다. 최근 규제 환경 개선과 임상운영 인프라 고도화에 힘입어 글로벌 임상 개발의 전략적 거점으로 주목받고 있다.

윤문태 씨엔알리서치 대표는 "글로벌 임상에서 중요한 것은 각 국가 규제에 대한 이해와 현지 실행력"이라며 "아시아 전역에서 구축한 네트워크를 바탕으로 아시안 글로벌 CRO로서의 입지를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com