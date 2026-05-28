"유통기한 불안 줄인다"…롯데웰푸드, 즉석식품 QR 관리체계 도입

세븐일레븐 간편식 71종 적용…소비자 알권리·판매 안전관리 강화

제조 시점마다 소비기한 즉석 반영…편의점 즉석식품 투명성 높인다

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데웰푸드가 업계 최초로 편의점 유통 즉석섭취식품에 '안전소비형 푸드QR'을 적용하며 편의점 먹거리 안전관리 강화에 나섰다. 소비자는 QR코드 스캔만으로 소비기한과 영양정보 등을 확인할 수 있게 됐고, 유통업계는 임박·초과 재고를 보다 효율적으로 관리할 수 있게 될 전망이다.

28일 롯데웰푸드에 따르면 푸드QR은 식품 포장지에 삽입된 QR코드를 통해 영양 성분, 소비기한, 주의 사항 등 다양한 정보를 제공하는 제도다. 지난해 식품의약품안전처 주도로 도입됐으며, 제한된 포장지 면적으로 인해 충분한 정보를 담기 어려웠던 기존 한계를 보완한 것이 특징이다.

롯데웰푸드 제품에 적용된 '안전소비형 푸드QR' 이용 모습 예시. [사진=롯데웰푸드 제공]

이번에 롯데웰푸드가 도입한 '안전소비형 푸드QR'은 기존 '대량인쇄형 푸드QR'보다 한 단계 발전한 방식이다. 기존 방식이 포장지 제작 단계에서 고정 정보를 삽입했다면, 안전소비형은 제조 시점마다 소비기한 정보가 담긴 QR코드를 즉석 인쇄해 적용한다. 이를 통해 제품별 소비기한 정보를 보다 정확하게 관리할 수 있게 됐다.

적용 대상은 롯데웰푸드가 세븐일레븐에 납품하는 간편식, 샌드위치, 삼각김밥, 도시락 등 총 71개 제품이다. '킹듬뿍참치김밥', '대만식햄치즈샌드위치', '골드후라이드치킨버거' 등 주요 제품에도 적용을 마쳤다.

롯데웰푸드 관계자는 "안전소비형 푸드QR 도입으로 소비기한 임박 및 초과 재고를 조기에 파악해 보다 안전한 판매 관리가 가능해졌다"며 "소비자에게도 상세한 식품 정보를 제공할 수 있게 됐다"고 말했다. 이어 "향후 편의점 즉석섭취식품 외 다른 제품군으로도 적용 확대를 검토할 계획"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com