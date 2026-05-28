유가 급등에 농가 부담 커지자…롯데리아, 청년농부 물류비 지원

충남 지역 청년농부 대상 지원…하반기 신메뉴 원재료로 활용 예정

물류 부담 덜고 안정 판로 확보…농가·협력사·프랜차이즈 '윈윈 구조

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데리아가 '청년농부 선순환 프로젝트 시즌4'를 본격 가동하며 충남 지역 청년농부를 대상으로 물류비 지원에 나섰다. 최근 중동 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 농산물 운송비 부담이 커지자, 생산 외 비용 부담을 덜어 영농 활동 안정성을 높이겠다는 취지다.

28일 롯데리아에 따르면 청년농부 선순환 프로젝트는 귀농 청년의 안정적인 정착과 영농 활동을 지원하기 위한 사회공헌 프로그램이다. 재배 경력이 평균 3년 안팎인 초기 청년농업인을 대상으로 자금 지원부터 구매 연계까지 실질적인 지원을 이어가며 안정적인 농업 정착을 돕고 있다.

롯데리아가 물류비 선제 지원을 시작으로 '청년농부 선순환 프로젝트 시즌4'를 가동하며 지속 가능한 농업 생태계 조성에 나선다. [사진=롯데GRS 제공]

롯데리아는 지난해부터 농업용품·모종 지원, 멘토링, 판로 연계 확대 등을 통해 청년농부 자립 기반 강화에 힘써왔다. 청년농부는 안정적인 납품처를 확보하고, 협력사는 대기업 원재료 공급을 통한 수익 확대를 기대할 수 있다. 롯데리아 역시 가공 감자를 활용한 신메뉴 원재료를 안정적으로 확보하며 상생 구조를 구축한다는 전략이다.

이번 프로젝트를 통해 공급된 농산물은 협력사의 가공 과정을 거쳐 롯데리아 하반기 신메뉴 원재료로 활용될 예정이다. 청년농부는 안정적 판로를 확보하고 롯데리아는 국산 원재료 공급망을 강화하는 등 상생 기반의 선순환 구조를 이어간다는 계획이다.

롯데GRS 관계자는 "청년농부가 안정적으로 정착할 수 있는 환경을 만드는 것은 지속가능한 식품 산업의 출발점"이라며 "앞으로도 청년농부와 지역사회, 소비자가 함께 성장하는 선순환 구조를 확대해 지속가능한 농업 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

mkyo@newspim.com