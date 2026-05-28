[AI MY 증시전망] 금통위·미 PCE 이벤트 앞두고 코스피 변동성 확대 경계

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전일 코스피 8228.70(+2.25%) 사상 최고치

코스닥은 3.36% 급락 '엇갈린 장세'

반도체 대형주 강세 지속 기대, 물가·통화정책 지표가 분수령

* 이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.

질문 : 오늘 코스피·코스닥 전망은?

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국은행 금융통화위원회와 미국 4월 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표를 앞두고 28일 국내 증시는 반도체 대형주 중심의 강세 흐름을 이어가되 대형 이벤트 결과에 따른 변동성 확대에 대비해야 할 전망이다.

뉴스핌 AI 도구 분석에 따르면 전일 코스피는 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상장 효과와 미국 반도체주 강세에 힘입어 전 거래일 대비 2.25% 오른 8228.70으로 마감하며 사상 최고치를 다시 썼다. 장중에는 8450.26까지 치솟으며 52주 최고치를 경신했고 장 초반 매수 사이드카가 발동될 정도로 반도체 관련 매수세가 강했다. 거래대금은 55조8408억원으로 집계됐다.

반면 코스닥은 반도체 대형주 쏠림 속 차익실현 매물에 3.36% 하락한 1133.13으로 마감하며 코스피와 극명히 엇갈렸다. 코스닥 거래대금은 15조1950억원이었다.

[게티이미지뱅크]

수급은 개인과 기관이 지수 상승을 이끌었다. 외국인이 4498억원을 순매도한 가운데 개인과 기관이 각각 4047억원, 1898억원을 순매수하며 하방을 지지했다.

간밤 뉴욕증시도 반도체가 시장을 주도했다. 마이크론이 19%대 급등했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥이 신고가를 경신했다. 미국·이란 종전 기대와 5월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 개선, 미국 10년물 국채금리의 4.48%대 하락이 대외 여건을 받쳤다. AI는 이 흐름이 삼성전자·SK하이닉스 중심의 추가 강세 기대를 키우는 재료로 작용할 것으로 내다봤다.

임정은 KB증권 리서치본부 투자전략정보팀 연구원은 이날 한국 금통위와 미국 4월 PCE 물가지수 발표가 핵심 분수령이 될 것이라며 물가 안정 확인 여부가 상승 흐름 지속의 관건이라고 밝혔다.

AI는 이날 시장이 ▲한국은행 금통위 결정 및 코멘트 ▲미국 4월 PCE 물가지수 발표 ▲외국인 수급 방향 ▲반도체 대형주 차익실현 압력 등을 핵심 변수로 소화할 것으로 내다봤다. 금통위 코멘트나 미국 물가 지표가 예상보다 매파적으로 해석될 경우 차익실현이 빠르게 나타날 수 있다는 분석이다.

업종별로는 반도체 대형주와 일부 정보기술(IT) 서비스가 강세 축을 형성한 반면 건설·전기장비·철강·화학은 약세를 보였다. AI는 반도체 외 업종은 뚜렷한 재료가 없는 한 반등 탄력이 제한될 것으로 진단했다.

코스닥은 대형주 쏠림의 반대편에 선 구도가 이어지며 반도체 외 종목을 중심으로 반등 탄력이 제한될 것으로 전망했다. AI는 개별 종목 재료에 따른 차별화 장세가 이어질 것으로 내다봤다.

dconnect@newspim.com