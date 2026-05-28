[AI MY 증시전망] 금통위·미 PCE 이벤트 앞두고 코스피 변동성 확대 경계

AI 핵심 요약beta
- 28일 한국 증시는 반도체 대형주 강세로 출발했다
- 금통위와 미국 PCE 결과에 따라 변동성이 커질 전망이다
- 코스닥은 대형주 쏠림 속 종목별 차별화가 이어질 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스닥은 3.36% 급락 '엇갈린 장세'
반도체 대형주 강세 지속 기대, 물가·통화정책 지표가 분수령
* 이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.
질문 : 오늘 코스피·코스닥 전망은?
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국은행 금융통화위원회와 미국 4월 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표를 앞두고 28일 국내 증시는 반도체 대형주 중심의 강세 흐름을 이어가되 대형 이벤트 결과에 따른 변동성 확대에 대비해야 할 전망이다.
뉴스핌 AI 도구 분석에 따르면 전일 코스피는 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상장 효과와 미국 반도체주 강세에 힘입어 전 거래일 대비 2.25% 오른 8228.70으로 마감하며 사상 최고치를 다시 썼다. 장중에는 8450.26까지 치솟으며 52주 최고치를 경신했고 장 초반 매수 사이드카가 발동될 정도로 반도체 관련 매수세가 강했다. 거래대금은 55조8408억원으로 집계됐다.
반면 코스닥은 반도체 대형주 쏠림 속 차익실현 매물에 3.36% 하락한 1133.13으로 마감하며 코스피와 극명히 엇갈렸다. 코스닥 거래대금은 15조1950억원이었다.
수급은 개인과 기관이 지수 상승을 이끌었다. 외국인이 4498억원을 순매도한 가운데 개인과 기관이 각각 4047억원, 1898억원을 순매수하며 하방을 지지했다.
간밤 뉴욕증시도 반도체가 시장을 주도했다. 마이크론이 19%대 급등했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥이 신고가를 경신했다. 미국·이란 종전 기대와 5월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 개선, 미국 10년물 국채금리의 4.48%대 하락이 대외 여건을 받쳤다. AI는 이 흐름이 삼성전자·SK하이닉스 중심의 추가 강세 기대를 키우는 재료로 작용할 것으로 내다봤다.
임정은 KB증권 리서치본부 투자전략정보팀 연구원은 이날 한국 금통위와 미국 4월 PCE 물가지수 발표가 핵심 분수령이 될 것이라며 물가 안정 확인 여부가 상승 흐름 지속의 관건이라고 밝혔다.
AI는 이날 시장이 ▲한국은행 금통위 결정 및 코멘트 ▲미국 4월 PCE 물가지수 발표 ▲외국인 수급 방향 ▲반도체 대형주 차익실현 압력 등을 핵심 변수로 소화할 것으로 내다봤다. 금통위 코멘트나 미국 물가 지표가 예상보다 매파적으로 해석될 경우 차익실현이 빠르게 나타날 수 있다는 분석이다.
업종별로는 반도체 대형주와 일부 정보기술(IT) 서비스가 강세 축을 형성한 반면 건설·전기장비·철강·화학은 약세를 보였다. AI는 반도체 외 업종은 뚜렷한 재료가 없는 한 반등 탄력이 제한될 것으로 진단했다.
코스닥은 대형주 쏠림의 반대편에 선 구도가 이어지며 반도체 외 종목을 중심으로 반등 탄력이 제한될 것으로 전망했다. AI는 개별 종목 재료에 따른 차별화 장세가 이어질 것으로 내다봤다.
dconnect@newspim.com