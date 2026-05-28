메디아나, 중앙집중감시장치 제조신고 완료

의료 데이터 플랫폼 사업 추진…병원 운영 효율성 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 메디아나가 중앙집중감시장치(CMS) 'MEDIANA Unified Central'의 디지털의료기기 제조신고를 식품의약품안전처에 완료했다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 제조신고 완료로 Unified Central의 병원 공급 및 사업 확대 기반을 확보하게 됐다. 메디아나는 통합 모니터링 솔루션 공급 확대와 AI 의료 데이터 플랫폼 구축을 추진할 계획이다.

메디아나의 통합 모니터링 솔루션 'MEDIANA Unified Monitoring'은 환자감시장치, 웨어러블 의료기기, 중앙집중감시장치를 연결하는 통합 체계다. 이번 제조신고를 완료한 Unified Central은 해당 시스템 내에서 환자 생체신호 데이터와 알람을 통합 관리하는 역할을 수행한다.

메디아나, 'Unified Central' 식약처 제조신고 완료. [사진=메디아나]

Unified Central은 환자감시장치와 웨어러블 모니터링 기기에서 생성되는 생체신호 데이터를 하나의 화면에서 통합 관리할 수 있도록 설계됐다. 웹 서버 방식으로 설계되어 병원 내 중앙 모니터링 환경의 확장성과 접근성을 높였다. 기존 PC 설치형 CMS와 달리 허가된 사용자 단말기에서 웹 브라우저를 통해 모니터링 화면에 접근할 수 있으며, 별도의 프로그램 설치가 필요 없다. 간호 스테이션, 병동, 중환자실, 진료지원 부서 등 다양한 현장에서 병원 내 알람과 환자 데이터를 유연하게 통합 관리할 수 있다.

메디아나는 병원 내 모니터링 지점 확대 시 발생하는 소프트웨어 설치 및 유지관리 부담을 줄여 병원의 운영 효율성을 높였다고 설명했다. 메디아나는 셀바스AI의 AI·소프트웨어 기술과 연계해 의료 데이터 기반 플랫폼 사업도 추진 중이다. 통합 모니터링 시스템을 기반으로 병원 운영 효율화와 의료진 업무 지원 기능 고도화를 추진할 방침이다.

메디아나 강동원 사업 총괄 대표이사는 "병원 현장에서는 환자 모니터링 장비와 데이터가 늘어나면서 환자 상태 변화를 적시에 확인하고 필요한 정보에 빠르게 접근할 수 있는 환경이 중요해지고 있다"며 "메디아나는 Unified Central을 기반으로 환자감시장치, 웨어러블 의료기기, 중앙집중감시장치를 연결하는 통합 모니터링 체계를 고도화해 의료진의 업무 흐름과 병원 운영 효율 개선에 기여하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com