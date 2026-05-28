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메디아나, 중앙집중감시장치 제조신고 완료

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AI 핵심 요약

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  • 셀바스AI 계열사 메디아나가 28일 CMS 'Unified Central' 디지털의료기기 제조신고를 식약처에 완료했다고 밝혔다
  • 이번 제조신고로 병원 공급 및 사업 확대 기반을 마련하고 통합 모니터링 솔루션·AI 의료 데이터 플랫폼 구축을 추진하게 됐다
  • 웹 서버 방식 'Unified Central'로 환자·웨어러블 기기 생체신호를 한 화면에서 통합 관리해 병원 운영 효율과 의료진 업무 흐름 개선에 기여할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

의료 데이터 플랫폼 사업 추진…병원 운영 효율성 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 메디아나가 중앙집중감시장치(CMS) 'MEDIANA Unified Central'의 디지털의료기기 제조신고를 식품의약품안전처에 완료했다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 제조신고 완료로 Unified Central의 병원 공급 및 사업 확대 기반을 확보하게 됐다. 메디아나는 통합 모니터링 솔루션 공급 확대와 AI 의료 데이터 플랫폼 구축을 추진할 계획이다.

메디아나의 통합 모니터링 솔루션 'MEDIANA Unified Monitoring'은 환자감시장치, 웨어러블 의료기기, 중앙집중감시장치를 연결하는 통합 체계다. 이번 제조신고를 완료한 Unified Central은 해당 시스템 내에서 환자 생체신호 데이터와 알람을 통합 관리하는 역할을 수행한다.

메디아나, 'Unified Central' 식약처 제조신고 완료. [사진=메디아나]

Unified Central은 환자감시장치와 웨어러블 모니터링 기기에서 생성되는 생체신호 데이터를 하나의 화면에서 통합 관리할 수 있도록 설계됐다. 웹 서버 방식으로 설계되어 병원 내 중앙 모니터링 환경의 확장성과 접근성을 높였다. 기존 PC 설치형 CMS와 달리 허가된 사용자 단말기에서 웹 브라우저를 통해 모니터링 화면에 접근할 수 있으며, 별도의 프로그램 설치가 필요 없다. 간호 스테이션, 병동, 중환자실, 진료지원 부서 등 다양한 현장에서 병원 내 알람과 환자 데이터를 유연하게 통합 관리할 수 있다.

메디아나는 병원 내 모니터링 지점 확대 시 발생하는 소프트웨어 설치 및 유지관리 부담을 줄여 병원의 운영 효율성을 높였다고 설명했다. 메디아나는 셀바스AI의 AI·소프트웨어 기술과 연계해 의료 데이터 기반 플랫폼 사업도 추진 중이다. 통합 모니터링 시스템을 기반으로 병원 운영 효율화와 의료진 업무 지원 기능 고도화를 추진할 방침이다.

메디아나 강동원 사업 총괄 대표이사는 "병원 현장에서는 환자 모니터링 장비와 데이터가 늘어나면서 환자 상태 변화를 적시에 확인하고 필요한 정보에 빠르게 접근할 수 있는 환경이 중요해지고 있다"며 "메디아나는 Unified Central을 기반으로 환자감시장치, 웨어러블 의료기기, 중앙집중감시장치를 연결하는 통합 모니터링 체계를 고도화해 의료진의 업무 흐름과 병원 운영 효율 개선에 기여하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

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'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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