장동혁 "李대통령, 집값 '계곡 정비보다 쉽다'며 자신만만하지 않았나"

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"문재인 시절보다 폭등…분당 아파트부터 팔아야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 28일 이재명 대통령을 향해 "집값 오를 거라고 경고할 때마다 '계곡 정비보다 쉽다'며 자신만만하지 않았느냐"고 비판했다.

장 위원장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "이재명이 오랜만에 부동산 이야기를 했다"며 "국무회의에서 집값이 다시 오른다는데 대책을 세우고 있느냐고 남 일처럼 물었다"고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "집값이 '다시 오른' 수준이 아니다"라며 "'부동산 지옥'이라던 문재인 시절보다도 폭등했다"고 지적했다.

그러면서 "전세와 월세는 아예 구할 길도 없다"며 "당연히 전월세 가격도 연일 신기록을 갈아치우고 있다"고 꼬집었다.

장 위원장은 "전월세 폭등할 거라고 경고할 때는 뭐라고 했나"라며 "집가진 국민들 '마귀'로 몰면서 겁박하지 않았나"고 목소리를 높였다.

또 "그래놓고 이제 와서 장관, 참모들에게 대책 있냐고 따진다"며 "그나저나 이재명 분당 아파트는 아직도 안 팔았나"라고 했다.

그는 "가격 내리면 팔린 건데 본인부터 그럴 생각이 없다"며 "그러면서 국민들에게는 집 팔라고 하나"라고 비판했다.

마지막으로 "판다고 하니 진짜 파는 줄 알았나"라고 덧붙였다.

oneway@newspim.com