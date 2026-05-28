한화자산운용, 'PLUS 우주항공&UAM' → 'PLUS 우주항공' 명칭 변경

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"발사체·위성 증가 수혜 기대 우주 밸류체인 집중"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 28일 자사 'PLUS 우주항공&UAM' 상장지수펀드(ETF)의 명칭을 'PLUS 우주항공' ETF로 변경한다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 변경은 ETF 명칭 개선을 통한 투자 대상 명확화 및 직관성 제고 차원에서 이뤄졌다. PLUS 우주항공 ETF는 한국의 우주 밸류체인 기업들에 투자하는 국내주식형 상품이다.

지난 26일 기준 기간별 수익률은 최근 1개월 2.3%, 3개월 11.3%, 6개월 130.8%, 1년 138.7%, 3년 371.0%, 연초 이후 85.4%, 상장 이후 401.0%를 기록하고 있다.

[사진=한화자산운용]

PLUS 우주항공 ETF는 기술력이 증명되고 실적이 뒷받침되는 국내 우주기업을 선별해 편입하고 있다고 회사 측은 전했다. 스페이스X와 직접적인 경쟁 관계에 놓이게 되는 미국 우주항공 기업들보다 스페이스X 공급망에 편입돼 수혜가 기대되는 국내 기업에 집중한다는 설명이다.

이달 초 진행된 ETF 리밸런싱(종목 정기변경)에서는 한화, 대한항공이 편출됐고 스페이스X에 니켈 합금을 공급하는 '스피어', 아시아 최대 위성 지상국 서비스 플랫폼 '컨텍' 등 2종목이 신규 편입됐다.

이밖에도 스페이스X에 핵심 첨단 금속을 공급하는 '에이치브이엠(HVM)', 발사체 구조물 부품 및 항공우주용 원소재를 스페이스X에 공급하는 '켄코아에어로스페이스', 인공위성 전문 기업 '세트렉아이', 위성통신 안테나 설계·제조 기업 '인텔리안테크' 등을 담고 있다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "스페이스X 공급망에 편입되거나 기술적 해자를 기반으로 해외 수주를 확대하고 있는 국내 기업들이 2025년부터 잇따라 분기 흑자 전환에 성공하는 등 안정적인 실적 성장을 보이고 있다"며 "발사체와 위성이 증가함에 따라 실질적으로 수혜를 입을 수 있는 우주 밸류체인 편입 기업들을 눈여겨 볼 필요가 있다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com