대한항공·RMHC·인하대병원, 환아 가족 치유공간 만든다

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중증 어린이 환자 가족 위한 무료 숙박시설

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공은 한국로날드맥도날드하우스(RMHC Korea), 인하대병원과 중증 어린이 환자 가족을 위한 로날드맥도날드하우스 건립 및 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

협약식은 지난 27일 인천 중구 그랜드 하얏트 인천에서 인하대병원 개원 30주년 기념식 중에 열렸다. 이 자리에는 조원태 한진그룹 회장, 제프리 존스 RMHC Korea 회장, 이택 인하대병원 원장이 참석했다.

협약식에 참석한 조원태 한진그룹 회장(가운데), 이택 인하대병원 원장(왼쪽), 제프리 존스 RMHC Korea 회장(오른쪽)이 기념사진을 촬영하는 모습.. [사진=대한항공]

협약에 따라 대한항공은 부지를 제공하고 RMHC Korea는 건립 및 운영을 담당한다. 인하대병원은 의료 연계와 시설 관리를 맡는다. 로날드맥도날드하우스는 인하대병원 옆에 건립될 예정이다.

로날드맥도날드하우스는 장기 입원 중이거나 통원 치료가 필요한 중증 어린이 환자와 그 가족이 무료로 머물 수 있는 시설이다. 단순 숙박을 넘어 환자의 심리적 안정과 회복을 돕는 공간으로 운영된다.

RMHC는 전 세계 61개국에서 어린이 복지 사업을 펼치는 글로벌 비영리법인이다.

인하대병원은 상급종합병원으로 소아 분야에서 외래, 응급, 입원, 중환자실에 이르는 통합 진료 체계를 갖추고 있다. 수도권 서북부에서 유일하게 소아전문응급의료센터, 어린이공공전문진료센터, 신생아집중치료지역센터, 소아중환자실을 운영 중이다.

kji01@newspim.com