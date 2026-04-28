오송참사 유족, 지방선거 앞두고 추모·재발방지 요구안 발표

AI 핵심 요약beta
- 오송 참사 유가족과 생존자, 시민대책위가 28일 충북도청에서 기자회견을 열었다.
- 추모 조형물 설치와 청사 내 상설 추모 공간 마련을 요구했다.
- 생명안전 기본 조례 제정과 도지사 후보 공약 반영을 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =청주 오송 궁평2지하차도 참사 유가족과 생존자, 시민대책위원회는 지방선거를 앞두고 추모 및 재발 방지 대책을 요구하고 나섰다.
오송 참사 유가족 협의회와 생존자 협의회, 시민대책위원회는 28일 충북도청에서 기자 회견을 열어 '7·15 궁평2지하차도 참사' 관련 3대 요구안을 발표했다.
요구안에는 추모 조형물 설치가 포함됐다.
해당 사업은 2025년 충북도와 유가족 간 협의를 통해 추진될 예정이었으나 예산 삭감으로 중단된 상태이다.
충북도 소유 청사 내 추모 공간 설치도 요구했다. 현재 청주시청 별관에 임시 추모 공간이 마련돼 있으나 상설 공간으로 보기 어렵다는 입장이다.
이와 함께 재난 예방과 피해자 권리 보호, 재발 방지 대책을 담은 '충청북도 생명안전 기본 조례' 제정 필요성도 제기했다.
조례에는 지방 정부와 시민 사회, 전문가 등이 참여하는 체계 구축이 포함돼야 한다고 밝혔다.
이들 단체는 요구안을 도지사 후보 전원에게 전달해 공약 반영을 요청할 계획이다.
baek3413@newspim.com