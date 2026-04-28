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2026.04.29 (수)
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뉴욕증시 프리뷰, 오픈AI 성장 둔화 우려에 기술주 흔들…나스닥 선물 1% 넘게 하락

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AI 핵심 요약

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  • 28일 뉴욕 증시 선물은 혼조세를 보였다.
  • 오픈AI 성장 둔화와 이란 협상 교착으로 기술주 하락하고 유가 급등했다.
  • 나스닥100 1.12% 내렸고 다우는 코카콜라 실적으로 0.22% 올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오라클·엔비디아·AMD 일제히 약세…"AI 투자 지속 가능성 의문"
이란 협상 교착에 유가 급등…브렌트유 배럴당 110달러 돌파

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 28일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미 주가지수 선물은 혼조세를 보였다. 오픈AI의 성장 둔화 우려가 기술주 전반을 압박한 가운데, 미국과 이란 간 협상 교착으로 국제유가가 급등하면서 투자심리가 위축됐다.

특히 기술주 중심의 나스닥100 선물은 1% 넘게 하락하며 약세가 두드러졌다.

미 동부시간 오전 9시 10분 기준 나스닥100 E-미니 선물은 307.00포인트(1.12%) 하락했고, S&P500 E-미니 선물은 40.25포인트(0.56%) 내렸다. 반면 다우 E-미니 선물은 108.00포인트(0.22%) 상승했다. 코카콜라(KO)와 셔윈-윌리엄스(SHW)가 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 각각 2% 이상 상승한 것이 다우를 지지했다.

노트북 화면에 표시된 오픈AI 로고 [사진=블룸버그]

◆ 오라클·엔비디아·AMD 일제히 약세…"AI 투자 지속 가능성 의문"

이번 하락의 중심에는 오픈AI가 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 오픈AI가 최근 주간 사용자 수와 매출, 신규 사용자 증가 등 주요 내부 목표치를 달성하지 못했다고 보도했다. 또 최고재무책임자(CFO) 세라 프라이어가 매출 성장 속도가 충분히 빠르지 않을 경우 향후 컴퓨팅 계약 비용을 감당하지 못할 수 있다고 경영진에 우려를 전달했다고 전했다.

오픈AI는 비상장사지만, AI 투자 수요를 가늠하는 핵심 지표로 여겨진다. 특히 데이터센터와 컴퓨팅 인프라에 대한 막대한 지출을 지속할 수 있는지가 AI 생태계 전반에 영향을 미친다는 점에서 시장은 민감하게 반응했다.

B. 라일리 웰스의 수석 시장 전략가 아트 호건은 "기술주와 커뮤니케이션 서비스 업종이 S&P500의 약 40%를 차지하기 때문에 이는 나스닥과 S&P500 모두에 압박을 가하고 있다"며 "오픈AI에서 일부 둔화가 나타난다면 시장 주도주 구도가 다소 재편될 수 있다"고 말했다.

이에 따라 AI 인프라 관련 종목들이 일제히 하락했다. 클라우드·데이터베이스 기업 ▲오라클(ORCL)은 오픈AI 의존도가 부각되며 개장 전 거래에서 6.7~7.5% 하락했다. 오라클은 오픈AI에 컴퓨팅 파워를 공급하는 5년간 3000억 달러 규모의 파트너십을 맺고 있다.

AI 반도체 업체 ▲엔비디아(NVDA)는 3% 이상 하락했고, ▲브로드컴(AVGO)은 4% 넘게 밀렸다. 반도체 기업 ▲어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 약 7%, ▲인텔(INTC)은 약 5% 하락했다. 반도체 설계 기업 ▲암 홀딩스(ARM)도 8.8% 밀렸다. 모바일 칩 업체 ▲퀄컴(QCOM)은 3.5% 하락했고, 레버리지 네오클라우드 기업 ▲코어위브(CRWV)는 7% 떨어졌다. 

◆ 이란 협상 교착에 유가 급등…브렌트유 배럴당 110달러 돌파

시장 불안은 중동 정세에서도 이어졌다. 미국과 이란 간 협상이 교착 상태에 빠지면서 국제유가가 다시 급등했다. 한 미국 관리는 도널드 트럼프 대통령이 이란의 최신 제안에 만족하지 못하고 있다고 전했다. 이는 최근 S&P500, 나스닥100, 나스닥 종합지수를 사상 최고치로 끌어올렸던 휴전 기대에 찬물을 끼얹었다.

주말 동안 트럼프 대통령은 이란 휴전을 논의하기 위해 중동 특사 스티브 위트코프와 사위인 재러드 쿠슈너를 파키스탄에 보내려던 계획을 취소했다. 그는 트루스소셜을 통해 "협상은 전화로도 가능하다"고 밝혔다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인도 현재 미국과 이란 간 예정된 회담은 없다고 말했다.

다만 백악관은 트럼프 대통령과 국가안보팀이 '전쟁 종식과 미국의 봉쇄 해제 시 이란이 호르무즈 해협을 재개방하겠다'는 제안을 검토했다고 확인했다. 그럼에도 국제유가는 상승했다. WTI 선물은 3% 넘게 올라 배럴당 99달러를 넘어섰고, 브렌트유 선물은 2% 넘게 올라 배럴당 111달러를 웃돌았다. 현재 유가는 전쟁 이전보다 약 54% 높은 수준이다.

텔리머 리서치의 지정학 리스크 책임자 하스나인 말릭은 "미국과 이스라엘은 자신들의 최대 목표 대부분을 달성하는 방식으로 이란과의 전쟁 종식을 강요할 수 없는 상황"이라며 "휴전은 유지되고 있지만 군사적이든 외교적이든 전쟁 해결은 아직 멀어 보인다"고 평가했다.

원유 [사진=로이터 뉴스핌]

한편 이날은 주요 기업들의 실적 발표도 이어졌다. 물류업체 ▲유나이티드 파셀 서비스(UPS)는 분기 조정 순이익 급감 여파로 5% 넘게 하락했으며, 음악 스트리밍 업체 ▲스포티파이(SPOT)는 2분기 이익 전망이 예상치를 밑돌며 10% 급락했다.

자동차 업체 ▲제너럴 모터스(GM)는 미국 자동차 시장 강세와 관세 환급 기대 속에 연간 실적 전망을 상향하며 0.4% 상승했다. ▲코카콜라(KO)는 연간 조정 이익 전망 상향으로 3.5% 올랐다.

이번 주는 '매그니피센트7' 기술 대기업들의 실적 발표가 집중되는 주간이다. 알파벳(GOOGL), 아마존(AMZN), 메타 플랫폼스(META), 마이크로소프트(MSFT)는 29일, 애플(AAPL)은 30일 실적을 발표한다.

가벨리 펀즈의 성장주 포트폴리오 매니저 존 벨턴은 CNBC 인터뷰에서 "1분기 강세의 일부는 이미 선반영됐지만, 펀더멘털은 여전히 강하다"며 "실적 발표 당일 반응은 예측하기 어렵지만 장기적으로는 여전히 흥미로운 종목들"이라고 말했다.

UBS는 애플 실적 발표를 앞두고 목표주가를 280달러에서 287달러로 상향 조정했다. 애널리스트 데이비드 보그트는 "공급망 강세와 아이폰17 시리즈의 지속적인 수요가 아이폰 매출을 전년 대비 약 20% 끌어올릴 것"이라고 전망했다.

koinwon@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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