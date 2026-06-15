107일간의 이란전쟁, 종전 MOU 타결까지 주요 일지

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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국과 이란이 전쟁종식과 평화협정을 위한 발판을 마련했다. 양국은 현지시간 14일 전쟁종식을 위한 양해각서(MOU)에 합의했다. 공식 서명은 오는 19일 스위스에서 이뤄진다.

첫 관문을 넘어섰지만 향후 60일 동안 양측이 전개할 핵 협상은 더 큰 난제로 남아있다. 미국과 이란은 호르무즈 해협을 즉각 재개방하기로 하기로 약속했다. 다만 해협 통제권을 둘러싼 불씨가 남아 있어 재개방 과정이 순탄할지도 지켜봐야 한다.

다음은 이란전쟁 발발에서 종전을 위한 양해각서(MOU) 합의까지 107일간의 주요 일지다. 날짜는 미국 현지시간 기준이다.

▲ 2월 28일

이스라엘과 미국 이란 공습단행. 미국, 군사작전 '장대한 분노 작전'(Operation Epic Fury) 명명.

▲ 3월 1일

이란, 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 사망 확인

이란, 3인 체제 임시 지도자위원회 구성.

▲ 3월 2일

이란 혁명수비대, 호르무즈 해협 봉쇄 선언

호르무즈 해협에서 민간 상선 3척 공격

▲ 3월 8일

이란 차기 최고지도자 모즈타바 하메네이 선출

▲ 3월 11일

국제에너지기구(IEA), 사상 최대 4억 배럴 전략 비축유 방출 결정

▲ 3월 14일

트럼프, 한국과 중국, 프랑스, 일본, 영국 등에 호르무즈 해협 함정 파견 요구

▲ 3월 17일

이스라엘 "알리 라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장 제거"

▲ 3월 18일

이란의 최대 가스전 사우스파르스 단지 미사일 피격

이란, 카타르 라스라판 가스시설에 보복 공격

▲ 3월 21일

트럼프 "48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 기반시설 초토화" 엄포

▲ 3월 24일

파키스탄 "미국과 이란의 협상 중재할 것"

▲3월 31일

트럼프 "2~3주 내 이란서 군사작전 종료 가능"

▲4월 2일

트럼프 "이란을 석기 시대로...이란의 교각과 발전소 파괴할 것"

▲4월 6일

이란 "임시 휴전안 거부"

▲4월 7일

미국 이스라엘, 이란 석유허브 하르그섬 군사기지 공격

미국, 이란과 2주간 휴전 발표

▲4월10일

미국-이란 1차 대면 종전 회담 시작

▲4월12일

미국-이란 1차 대면 회담 성과 없이 끝나

미국, 이란 해협 4월13일부터 봉쇄 선언

▲4월17일

트럼프 "22일까지 이란과 종전 협상 결렬시 다시 공습"

▲4월21일

미-이란 2차 대면 회담 불발

트럼프 "이란이 협상안 제출할 때까지 휴전 (무기한) 연장"

▲4월23일

이란, 지도부 내분 지적에 "강경파도 온건파도 없다...철통 단결"

▲5월 1일

이란, 미국에 새 협상안 제출

트럼프 "합의 조건 만족 못해"

▲5월4일

미국, 호르무즈 해방 프로젝트 (호르무즈 해협에 갇힌 민간 선박 구출) 작전 개시

▲5월 5일

트럼프 "호르무즈 해방 프로젝트 일시 중단...이란과 큰 진전"

▲5월 6일

트럼프 "이란과 협상 타결 매우 근접…내주 방중 전 합의 가능성"

▲5월 7일

미·이란, 호르무즈 해협서 군사 충돌 격화…"휴전 위반" 공방

▲5월 11일

이란 의회 의장 "美, 우리의 14개 조항 종전안 외에는 대안 없어"

이스라엘 매체 "트럼프, 이란 군사작전 재개 쪽으로 기울어"

▲5월 14일

트럼프 "시진핑, 이란에 군사 장비 제공 않겠다고 약속"

▲5월18일

美백악관 "이란 최신 제안 불충분"…협상 교착 속 전쟁 재개 압박

트럼프 "내일(5월20일)로 예정됐던 이란 군사 공격 보류 지시"

▲5월 21일

이란 최고지도자 "고농축 우라늄 해외 반출 불가"

미·이란 핵협상, '이견 축소' 신호에도 우라늄·호르무즈 암초

▲5월 23일

트럼프 "이란과 합의 조만간 발표…호르무즈 개방될것"

▲ 5월 24일

트럼프 "이란 협상 서두르지 말라 지시…봉쇄는 합의까지 유효"

美·이란 60일 휴전 합의 추진…호르무즈 재개방·제재완화 '조건부 빅딜'

▲5월 27일

美, 이란 호르무즈 항구 군사기지 타격...이란 "보복 공격"

미-이란 기싸움, 무력 공방으로 격화...종전 협상 중대 기로

▲5월 29일

외신들 "미·이란 60일 휴전 연장 MOU 합의…트럼프 승인만 남아"

▲5월31일

"트럼프, 美·이란 종전 MOU 서명 보류…수정안 재발송"

레바논 확전에 미-이란 합의 발목..."이, 美에 베이루트 공격 승인 요청"

▲6월 1일

트럼프 "일주일 내로 이란과 합의 가능...호르무즈 재개방 기대"

▲6월 2일

美·이란, 페르시아만서 수개월래 최대 충돌…휴전 유지 속 긴장 고조

▲6월 8일

이란-이스라엘 충돌 격화...이란 남부 '석유화학' 단지로 공격 확대

트럼프 "즉각 사격 멈춰라" 개입에 이란·이스라엘, 전면전 문턱서 일단 숨고르기

▲6월 9일

트럼프 "美, 이란의 아파치헬기 격추에 반드시 대응할 것"

▲6월 10일

미 중부사령부 "트럼프 지시로 이란 추가 공습 개시"

美, 이틀 연속 이란 타격…'보복에 보복' 중동 긴장 최고조

▲6월 11일

트럼프 "오늘 밤 예정됐던 대(對) 이란 폭격 취소"

트럼프 "이란과 종전 합의…주말 유럽서 서명 가능성"

▲6월 13일

트럼프 "14일 이란과 종전 양해각서(MOU)서명"…이란 "14일은 아닐 것, 며칠 내"

▲6월 14일

미국과 이란, 전쟁종식을 위한 MOU에 합의, 19일 공식 서명

호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있는 모습. 사진은 본 기사 내용과 직접 관련이 없습니다. [사진=로이터 뉴스핌]

osy75@newspim.com