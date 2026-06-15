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107일간의 이란전쟁, 종전 MOU 타결까지 주요 일지

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AI 핵심 요약

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  • 미국과 이란이 14일 종전 MOU에 합의했다
  • 공식 서명은 19일 스위스에서 이뤄진다
  • 향후 60일 핵 협상이 최대 난관으로 남았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국과 이란이 전쟁종식과 평화협정을 위한 발판을 마련했다. 양국은 현지시간 14일 전쟁종식을 위한 양해각서(MOU)에 합의했다. 공식 서명은 오는 19일 스위스에서 이뤄진다.

첫 관문을 넘어섰지만 향후 60일 동안 양측이 전개할 핵 협상은 더 큰 난제로 남아있다. 미국과 이란은 호르무즈 해협을 즉각 재개방하기로 하기로 약속했다. 다만 해협 통제권을 둘러싼 불씨가 남아 있어 재개방 과정이 순탄할지도 지켜봐야 한다.

다음은 이란전쟁 발발에서 종전을 위한 양해각서(MOU) 합의까지 107일간의 주요 일지다. 날짜는 미국 현지시간 기준이다.

▲ 2월 28일
이스라엘과 미국 이란 공습단행. 미국, 군사작전 '장대한 분노 작전'(Operation Epic Fury) 명명.

▲ 3월 1일
이란, 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 사망 확인
이란, 3인 체제 임시 지도자위원회 구성.

▲ 3월 2일
이란 혁명수비대, 호르무즈 해협 봉쇄 선언
호르무즈 해협에서 민간 상선 3척 공격

▲ 3월 8일
이란 차기 최고지도자 모즈타바 하메네이 선출

▲ 3월 11일
국제에너지기구(IEA), 사상 최대 4억 배럴 전략 비축유 방출 결정

▲ 3월 14일
트럼프, 한국과 중국, 프랑스, 일본, 영국 등에 호르무즈 해협 함정 파견 요구

▲ 3월 17일
이스라엘 "알리 라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장 제거"

▲ 3월 18일
이란의 최대 가스전 사우스파르스 단지 미사일 피격
이란, 카타르 라스라판 가스시설에 보복 공격

▲ 3월 21일
트럼프 "48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 기반시설 초토화" 엄포

▲ 3월 24일
파키스탄 "미국과 이란의 협상 중재할 것"

▲3월 31일
트럼프 "2~3주 내 이란서 군사작전 종료 가능"

▲4월 2일
트럼프 "이란을 석기 시대로...이란의 교각과 발전소 파괴할 것"

▲4월 6일
이란 "임시 휴전안 거부"

▲4월 7일
미국 이스라엘, 이란 석유허브 하르그섬 군사기지 공격
미국, 이란과 2주간 휴전 발표

▲4월10일
미국-이란 1차 대면 종전 회담 시작

▲4월12일
미국-이란 1차 대면 회담 성과 없이 끝나
미국, 이란 해협 4월13일부터 봉쇄 선언

▲4월17일
트럼프 "22일까지 이란과 종전 협상 결렬시 다시 공습"

▲4월21일
미-이란 2차 대면 회담 불발
트럼프 "이란이 협상안 제출할 때까지 휴전 (무기한) 연장"

▲4월23일
이란, 지도부 내분 지적에 "강경파도 온건파도 없다...철통 단결"

▲5월 1일
이란, 미국에 새 협상안 제출
트럼프 "합의 조건 만족 못해"

▲5월4일

미국, 호르무즈 해방 프로젝트 (호르무즈 해협에 갇힌 민간 선박 구출) 작전 개시

▲5월 5일
트럼프 "호르무즈 해방 프로젝트 일시 중단...이란과 큰 진전"

▲5월 6일
트럼프 "이란과 협상 타결 매우 근접…내주 방중 전 합의 가능성"

▲5월 7일
미·이란, 호르무즈 해협서 군사 충돌 격화…"휴전 위반" 공방

▲5월 11일
이란 의회 의장 "美, 우리의 14개 조항 종전안 외에는 대안 없어"
이스라엘 매체 "트럼프, 이란 군사작전 재개 쪽으로 기울어"

▲5월 14일
트럼프 "시진핑, 이란에 군사 장비 제공 않겠다고 약속"

▲5월18일
美백악관 "이란 최신 제안 불충분"…협상 교착 속 전쟁 재개 압박
트럼프 "내일(5월20일)로 예정됐던 이란 군사 공격 보류 지시"

▲5월 21일
이란 최고지도자 "고농축 우라늄 해외 반출 불가"
미·이란 핵협상, '이견 축소' 신호에도 우라늄·호르무즈 암초

▲5월 23일
트럼프 "이란과 합의 조만간 발표…호르무즈 개방될것"

▲ 5월 24일
트럼프 "이란 협상 서두르지 말라 지시…봉쇄는 합의까지 유효"
美·이란 60일 휴전 합의 추진…호르무즈 재개방·제재완화 '조건부 빅딜'

▲5월 27일
美, 이란 호르무즈 항구 군사기지 타격...이란 "보복 공격"
미-이란 기싸움, 무력 공방으로 격화...종전 협상 중대 기로

▲5월 29일
외신들 "미·이란 60일 휴전 연장 MOU 합의…트럼프 승인만 남아"

▲5월31일
"트럼프, 美·이란 종전 MOU 서명 보류…수정안 재발송"
레바논 확전에 미-이란 합의 발목..."이, 美에 베이루트 공격 승인 요청"

▲6월 1일
트럼프 "일주일 내로 이란과 합의 가능...호르무즈 재개방 기대"

▲6월 2일
美·이란, 페르시아만서 수개월래 최대 충돌…휴전 유지 속 긴장 고조

▲6월 8일
이란-이스라엘 충돌 격화...이란 남부 '석유화학' 단지로 공격 확대
트럼프 "즉각 사격 멈춰라" 개입에 이란·이스라엘, 전면전 문턱서 일단 숨고르기

▲6월 9일
트럼프 "美, 이란의 아파치헬기 격추에 반드시 대응할 것"

▲6월 10일
미 중부사령부 "트럼프 지시로 이란 추가 공습 개시"
美, 이틀 연속 이란 타격…'보복에 보복' 중동 긴장 최고조

▲6월 11일
트럼프 "오늘 밤 예정됐던 대(對) 이란 폭격 취소"
트럼프 "이란과 종전 합의…주말 유럽서 서명 가능성"

▲6월 13일
트럼프 "14일 이란과 종전 양해각서(MOU)서명"…이란 "14일은 아닐 것, 며칠 내"

▲6월 14일
미국과 이란, 전쟁종식을 위한 MOU에 합의, 19일 공식 서명

 

호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있는 모습. 사진은 본 기사 내용과 직접 관련이 없습니다. [사진=로이터 뉴스핌]

osy75@newspim.com

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스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
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"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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