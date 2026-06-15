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2026.06.15 (월)
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[종합] 트럼프 "종전 합의·호르무즈 개방"…이란도 "합의 도달" 확인

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AI 핵심 요약

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  • 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일 이란과 전쟁 종식 위한 제한적 합의를 타결했다고 밝혔다
  • 이번 합의로 호르무즈 해협이 개방되고 미군의 대이란 해상 봉쇄가 해제됐으나 휴전 60일 연장 수준에 그쳤다
  • 이란 핵 프로그램과 대이란 제재 해제 등 핵심 쟁점은 파키스탄 중재 속 후속 협상으로 넘겨져 불확실성이 남았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"호르무즈 통행료없는 개방·해상봉쇄 해제"
4개월째 끌어온 이란 전쟁 종식 국면 진입
60일 휴전 연장, 핵·제재 등 쟁점 후속 협상

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 전쟁 종식을 위한 협상이 타결됐다고 선언하고, 호르무즈 해협의 통행료 없는 개방과 미군의 대이란 해상 봉쇄 해제를 전격 승인했다고 밝혔다. 지난 2월 미국과 이스라엘의 이란에 대한 기습 공습으로 촉발된 무력 충돌이 약 4개월 만에 종식 국면에 들어섰다는 신호로 해석된다.

이란 정부도 합의 도출 사실을 공식 확인했다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 엑스(X)에 "합의에 도달했다(Agreement reached)"고 밝히며, 아바스 아라그치 외무장관의 사진과 함께 "외교 장군에게 경의를(Greetings to Diplomacy General)"라고 적었다.

다만 이번 합의는 기존 휴전을 약 60일 연장하는 수준에 그쳤으며, 이란의 핵 프로그램과 미국의 대이란 제재 해제 등 핵심 쟁점은 후속 협상으로 넘겨진 것으로 전해져 '제한적 합의'라는 평가도 나온다.

◆ "오일 흐르게 하라"…트럼프 전격 발표

트럼프 대통령은 이날 오후 5시29분(현지시간, 한국시간 15일 오전 6시29분)께 소셜미디어 트루스 소셜을 통해 "이란 이슬람공화국과의 합의가 완료됐다"며 "모두 축하한다"고 밝혔다. 이어 "본인은 이에 따라 호르무즈 해협의 통행료 없는 개방을 전격 승인하며, 이와 동시에 미국 해군의 (이란에 대한) 해상 봉쇄를 즉각 해제할 것을 승인한다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 또 "전 세계의 선박들이여, 엔진을 켜세요. 석유가 흐르게 합시다!"라고 적었다. 이는 호르무즈 해협 개방을 통한 글로벌 원유 공급 정상화를 부각하며, 국제 유가 하락을 유도하려는 메시지로 해석된다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 협상 타결 발표에 앞서 이스라엘의 베이루트 공습을 공개적으로 비판하며 긴장 고조를 경계했다. 그는 이날 오전 트루스소셜을 통해 "합의에 매우 근접한 상황에서 이번 공격은 시기적으로 부적절했다"고 지적했다. 또 이스라엘의 자위권은 인정하면서도 "대응 필요성이 크지 않은 공격이었다"며 "이 같은 행동이 중요한 협상 과정을 방해해서는 안 된다"고 강조했다. 그러면서 "중동, 특히 레바논을 포함한 지역에 평화를 가져올 합의에 매우 가까워졌다"며 모든 당사자의 자제를 촉구했다.

◆ 호르무즈 개방·봉쇄 해제 맞교환…핵·제재는 유보

이번 합의는 향후 협상을 위한 일종의 양해각서(MOU) 성격도 띠는 것으로 전해졌다. 합의에는 미국과 이란 간 군사 충돌을 중단하는 등 양국 간 갈등을 끝내고, 이란은 호르무즈 해협을 재개방하는 한편 미국은 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 해제하는 내용이 포함된 것으로 알려졌다.

또, 약 60일간의 후속 협상을 통해 이란의 농축 우라늄 처리 등 핵 프로그램 문제를 집중 논의하고, 이란은 핵 프로그램 제한에 대한 대가로 해외에 동결된 자금에 대한 접근과 제재 완화를 기대하고 있는 것으로 전해졌다.

◆ 파키스탄 막판 중재 속 합의

이번 합의는 파키스탄의 중재 아래 진행된 것으로 전해졌다. 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 트럼프 대통령의 발표 직전 소셜미디어를 통해 "집중적인 협상 끝에 미국과 이란 간 평화 합의가 도달됐다"며 "양측은 레바논을 포함한 모든 전선에서 군사 작전을 즉각적이고 영구적으로 중단하기로 했다"고 밝혔다.

샤리프 총리는 서명식이 오는 19일 스위스에서 열릴 예정이라고 덧붙였다. 다만, 미국과 이란 양측은 아직 서명식과 관련해 공식 발표를 내놓지 않은 상태다. 전자 서명 방식의 선(先)합의 가능성과 함께 세부 이행 조건을 둘러싼 막판 조율이 진행 중일 수 있다는 관측이 나온다.

◆ 이란, 보복 공격 계획 철회…막후 조율

앞서 이란은 이날 이스라엘의 베이루트 공습에 대한 보복 공격을 검토했으나, 트럼프 대통령이 중재 채널을 통해 자제를 요청하면서 계획을 철회한 것으로 알려졌다. 뉴욕타임스(NYT)는 이날 이란 고위 관계자 3명을 인용해 "테헤란의 권력 핵심부 내에서는 억제력을 키우기 위해 보복을 해야 할지, 아니면 자제해야 할지를 두고 심도 있는 논의가 있었다"며 이같이 보도했다. NYT는 "일부 인사들은 보복을 감행하는 것이 테헤란과 워싱턴 간의 평화 협정을 방해하려는 이스라엘의 계략에 말려드는 일이 될 것"이라는 논리로 보복 자제를 주장했다고 전했다.

◆ 종전 아닌 휴전 연장…핵·제재는 다음 단계로

한편 이번 합의가 전면적 종전이라기보다 기존 휴전 상태를 일정 기간 연장한 성격이 강하다는 점에서 이번 합의의 성격을 둘러싸고 신중론도 제기된다. 기존에 합의됐지만 제대로 이행되지 않았던 휴전을 약 60일간 연장하는 수준으로, 핵심 쟁점인 이란의 핵 프로그램과 미국의 대이란 제재 문제는 다음 단계 협상으로 미뤄진 것으로 알려지고 있기 때문이다.

이 때문에 이번 합의가 단기적으로는 중동 긴장을 완화하고 원유 공급망 불안을 진정시키는 효과를 낼 수 있지만, 구조적 갈등 요인이 해소되지 않은 만큼 향후 협상 추이에 따라 불확실성이 재부각될 가능성도 제기된다. 이에 따라 이번 합의의 지속 가능성은 후속 협상에서 핵·제재 문제를 둘러싼 돌파구를 마련할 수 있을지에 달려 있다는 평가가 나온다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어 트루스소셜에 올린 게시글. [사진=트루스소셜]

dczoomin@newspim.com

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스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
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"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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