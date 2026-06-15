남양유업, 권익위 윤리경영 CP 선정…"신뢰 회복 속도"

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민간기업 10개사 포함…준법·내부통제 체계 고도화 착수

흑자 전환 이어 글로벌 확장까지…경영 정상화 행보 주목

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 남양유업이 국민권익위원회가 주관하는 '2026년 윤리경영 자율준수 프로그램(CP) 지원사업' 민간기업으로 최종 선정되며 준법·윤리경영 체계 고도화에 나선다.

15일 남양유업에 따르면 국민권익위원회는 공공·민간 부문의 청렴윤리경영 체계 구축과 고도화를 지원하기 위해 이번 사업을 추진했으며 공직유관단체 10개 기관과 민간기업 10개사를 최종 선정했다. 민간부문에는 남양유업을 비롯해 네이버 등이 포함됐다.

남양유업, 지난해 청렴문화 확산을 위해 실시한 국민권익위원회 '청렴윤리경영' 특강 현장. [사진=남양유업 제공]

남양유업은 오는 17일 권익위 주관 민간부문 설명회에 참석해 본격적인 컨설팅 절차에 들어간다. 설명회에서는 핵심 사업 진행 방향과 윤리경영 CP 지표 해설, 사전 준비 사항 등이 안내된다. 이어 18일에는 윤리경영 초빙 교육과 임직원 대상 '준법경영 슬로건 공모전' 시상식을 열고 윤리의식 제고와 자율적 실천 문화 확산에 나선다.

남양유업은 2024년 경영 체제 전환 이후 준법·윤리경영 강화를 지속 추진하고 있다. 기존 오너 중심 경영 구조에서 벗어나 대표집행임원 체제를 도입하고, 이사회가 경영 감독에 집중하는 구조를 마련했다. 또 컴플라이언스위원회 운영과 준법담당자 선임 등 내부통제 기반을 단계적으로 구축해왔다.

남양유업 관계자는 "윤리경영은 지속가능한 성장과 기업 신뢰의 출발점"이라며 "권익위 CP 참여를 계기로 준법경영 체계를 더욱 고도화하고 임직원과 함께 실천하는 윤리문화를 정착시켜 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com