UAE, 50년 만에 OPEC 탈퇴…"국가 이익 위해 증산 속도 낸다"

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5월 1일부터 OPEC·OPEC+ 동시 탈퇴

호르무즈 불안 속 독자 생산 전략 강화

"하루 340만→500만 배럴 확대"…중동 산유 질서 재편 신호탄

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 아랍에미리트(UAE)가 50년이 넘는 기간 동안 유지해온 석유수출국기구(OPEC) 회원국 지위를 내려놓고 독자적인 증산 전략에 나선다. OPEC의 창립 멤버였던 UAE의 탈퇴는 최근 중동 전쟁과 호르무즈 해협 불안 속에서 글로벌 원유 시장의 구조 변화 가능성을 키우고 있다.

UAE는 28일(현지시간) 국영 통신 WAM을 통해 오는 5월 1일부터 OPEC과 주요 산유국 협의체인 OPEC 플러스(+)를 동시에 탈퇴한다고 공식 발표했다. 이는 OPEC이 오스트리아 빈에서 정례 회의를 열기 직전에 나온 결정이다.

UAE는 "이번 결정은 생산 정책과 현재 및 미래 생산 능력에 대한 종합적인 검토를 거쳐 내려진 것으로, 국가 이익과 시장의 긴급한 수요를 효과적으로 충족하기 위한 것"이라고 밝혔다.

이어 "아라비아만과 호르무즈 해협의 혼란 등 단기적인 지정학적 변동성이 공급 역학에 영향을 주고 있지만, 중장기적으로는 글로벌 에너지 수요의 지속적인 성장이 예상된다"고 설명했다.

오펙(OPEC·석유수출국기구) 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "시장 안정 기여는 계속"…증산 자율성 확보

UAE는 이번 탈퇴가 시장 안정에 대한 책임을 포기하는 것이 아니라 오히려 더 유연하게 대응하기 위한 조치라고 강조했다.

WAM은 "이번 결정은 시장 변화에 대응할 수 있는 유연성을 높이면서도, 신중하고 책임 있는 방식으로 시장 안정에 계속 기여하려는 정책적 진화를 반영한다"고 밝혔다.

현재 UAE의 비(非)석유 부문 경제는 국내총생산(GDP)의 약 75%를 차지하고 있다. 다만 UAE는 동시에 에너지 부문 경쟁력 강화를 위해 하루 원유 생산량을 현재 340만 배럴에서 2027년까지 500만 배럴로 확대하겠다는 계획을 추진 중이다.

UAE는 "글로벌 에너지 시스템의 안정성은 유연하고 신뢰할 수 있으며 합리적인 가격의 공급에 달려 있다"며 "공급 안정성과 비용, 지속가능성을 우선시하면서 변화하는 수요에 대응해왔다"고 밝혔다.

OPEC 탈퇴 이후에도 수요와 시장 상황에 맞춰 점진적이고 신중하게 생산을 늘리겠다는 방침이다.

◆ 이란 전쟁 충격…OPEC 생산 하루 788만 배럴 증발

이번 결정의 배경에는 중동 전쟁이 남긴 공급 충격도 자리하고 있다.

이란 전쟁으로 인해 3월 OPEC 생산량 가운데 하루 788만 배럴이 사라지면서 최근 수십 년 사이 가장 큰 공급 붕괴가 발생했다. OPEC의 3월 생산량은 하루 2079만 배럴로 27% 감소했다.

이는 코로나19 팬데믹 당시인 2020년 5월 하루 628만 배럴 감산 규모를 넘어서는 수준이다. 1970년대 오일쇼크와 1991년 걸프전 당시의 생산 감소폭도 웃돌았다.

시장에서는 UAE가 이런 공급 불안 속에서 OPEC의 집단 감산 체제보다 자국 중심의 생산 확대 전략이 더 유리하다고 판단한 것으로 보고 있다.

◆ 창립 회원국 이탈…카타르 이어 두 번째

UAE는 1967년 아부다비 토후국 시절 OPEC에 가입했으며, 1971년 UAE 건국 이후에도 회원국 지위를 유지해왔다. 사우디아라비아, 쿠웨이트와 함께 세계 원유 생산의 약 30%를 차지하는 중동 산유 체제의 핵심 축이었다.

이번 탈퇴는 2019년 카타르의 OPEC 탈퇴 이후 걸프 지역 주요 산유국의 두 번째 이탈이다. 당시 카타르는 세계적인 LNG 생산국으로서 가스 중심 전략에 집중하기 위해 탈퇴를 결정했다.

현재 바레인과 오만은 OPEC 회원국은 아니지만 공급 관리 측면에서는 OPEC과 보조를 맞추고 있다.

UAE는 "우리는 OPEC과 OPEC+ 동맹의 노력에 깊이 감사하며, 그 안에서 상당한 기여와 더 큰 희생을 감수했다"고 밝혔다.

이어 "이제는 국가 이익, 투자자와 고객, 수입 파트너, 그리고 글로벌 에너지 시장에 대한 우리의 약속에 집중해야 할 때"라며 "앞으로 이에 초점을 맞출 것"이라고 강조했다.

시장에서는 UAE의 이번 결정이 단순한 탈퇴를 넘어 중동 산유 질서 재편의 신호탄이 될 수 있다는 분석이 나온다.

koinwon@newspim.com