[베트남 증시] 하락세 우위, 혼조 마감...VHM 등 빈그룹 주식 ↑

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VN 지수(호찌민증권거래소) 1875.84(+22.55, +1.22%)

HNX 지수(하노이증권거래소) 249.44(-2.51, -1%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 28일 베트남 증시는 혼조세를 보였다. 저가 매수세가 유입되며 대형주를 중심으로 상승세가 나타났지만, 이러한 흐름이 시장 전반으로 확산하지는 못했다.

호지민 VN지수는 1.22% 오른 1875.84포인트를 기록했다. 반면 하노이 HNX지수는 1% 내린 249.44포인트로 거래를 마쳤다.

이날 빈그룹(Vingroup) 계열 종목들이 강세를 보이면서 지수 상승을 이끌었다. VHM(Vinhomes)과 VRE(Vincom Retail JSC)는 최고가를 경신했고, VIC(Vingroup Joint Stock Company)는 6% 이상 급등했다. VHM이 현금 및 주식 배당에 최대 24조 6000억 동(약 1조 3800억 원)을 지출할 계획이라는 소식이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

다만 시장 전반은 하락세로 기울었다. VN 지수가 1900포인트에 근접했음에도 불구하고, 자본 유입이 소수의 대형주에 집중되고 대다수 주식이 약세를 보이고 있다며, 시장이 아직 진정한 상승세로 전환되지 않았다고 베트남 플러스는 지적했다.

섹터별 흐름을 보면, 대부분의 섹터에서 종목별 희비가 엇갈렸다. 외국인 투자 비중이 높은 금융 및 은행 부문에서는 STB(Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank), ACB(Asia Commercial Joint Stock Bank), TCB(Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank), HCM(Ho Chi Minh City Securities Corporation), VIB(Vietnam International Commercial Joint Stock Bank) 등을 제외한 다수 종목이 하락했다.

석유 및 가스 부문은 강한 매도 압력에 부딪혔다. PLX(VietNam National Petroleum Group)와 PVT(PetroVietnam Transportation Corporation)가 하한가에 마감했고, BSR(Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company)은 6% 이상 하락했다. GAS(PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation), REE(Refrigeration Electrical Engineering Corporation), POW(PetroVietnam Power Corporation) 등도 모두 부진한 실적을 기록했다.

유동성은 전 거래일과 비슷한 21조 동 수준을 유지했다. 외국인 투자자들은 FPT와 VHM을 중심으로 5500억 동 이상의 순매도를 기록했다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 캡처] 베트남 증시 호찌민 VN지수 28일 추이

hongwoori84@newspim.com