이재용부터 페라리까지…한·이탈리아 경제계 '미래산업 회동'

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령 국빈 방문 계기 12일 한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블이 로마에서 열렸다
- 양국 재계는 반도체·AI·우주항공·에너지 인프라·바이오·라이프스타일 등 3개 분야 협력 확대를 논의했다
- KAI·LS·큐어버스·코스맥스 등이 위성·전력망·신약·K-뷰티 협력 사례와 유럽 시장 공략 계획을 제시했다
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위성·전력망·바이오 중심 공동 투자·시장 진출 추진
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 이재명 대통령의 이탈리아 국빈 방문을 계기로 한국과 이탈리아 재계가 반도체·인공지능(AI)·우주항공·에너지 인프라 분야 협력 확대에 나섰다.
한국경제인협회(한경협)는 12일(현지시간) 이탈리아 로마 웨스틴 엑셀시오르 호텔에서 이탈리아경제인연합회(Confindustria)와 공동으로 '한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블'을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사에는 양국 정부 및 기업 관계자 42명이 참석했다. 한국 측에서는 이재용 삼성전자 회장, 구자은 LS그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장, 최수연 네이버 대표, 김종출 한국항공우주산업(KAI) 사장 등이 자리했다.
이탈리아 측에서는 안토니오 타야니 부총리 겸 외교부 장관과 조르조 마르시아이 이탈리아경제인연합회 부회장을 비롯해 핀칸티에리, 탈레스 알레니아 스페이스 이탈리아, 스파클, 에니라이브 등 주요 기업 경영진이 참석했다.
양국 경제계는 전략·첨단산업, 에너지·인프라, 바이오·라이프스타일 등 3개 분야를 중심으로 협력 방안을 논의했다.
전략·첨단산업 세션에서는 반도체와 AI, 우주항공, 방산 분야 협력이 주요 의제로 다뤄졌다. 특히 KAI는 탈레스 알레니아 스페이스 이탈리아와 위성 기술 협력을 통해 글로벌 위성 시장 공동 진출을 추진하고 있다고 밝혔다. 한국형 기동헬기 수리온의 동력전달장치 국산화를 위한 기술 협력도 진행 중이라고 설명했다.
에너지·인프라 분야에서는 유럽 전력망 현대화와 친환경 에너지 전환 과정에서의 협력 가능성이 제시됐다. LS는 비유럽 기업 최초로 이탈리아 국영 송전회사 테르나의 전력망 사업을 수주한 데 이어 최근 8000만 유로 규모 송전선 프로젝트를 추가 수주했다고 소개했다. LS는 이탈리아 연구개발(R&D) 센터를 거점으로 유럽 에너지 전환 사업을 확대할 계획이다.
HD건설기계는 이탈리아 정부가 초감가상각제도 관련 EU 역내 생산 제한 조항을 삭제한 데 대해 환영 의사를 밝히며 스마트 건설장비 공급 확대 의지를 밝혔다.
바이오·라이프스타일 세션에서는 바이오의약품 생산과 K-뷰티 협력이 논의됐다. 바이오 스타트업 큐어버스는 이탈리아 제약사 안젤리니 파마와 체결한 3억6000만 달러 규모 기술수출 사례를 소개하며 신약 개발 협력 가능성을 제시했다. 코스맥스는 이탈리아 ODM 기업 케미노바 인수를 기반으로 유럽 시장 공략을 강화하겠다는 계획을 밝혔다.
류진 한경협 회장은 "원천기술 강국인 이탈리아와 첨단 제조 역량을 갖춘 한국은 시너지 가능성이 큰 파트너"라며 "AI, 재생에너지, 항공우주 등 첨단산업 전반으로 협력을 확대해 나가야 한다"고 말했다. 이어 "오늘 회의를 계기로 양국 경제계가 미래 산업과 글로벌 시장을 함께 개척하길 기대한다"고 강조했다.
syu@newspim.com