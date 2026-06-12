李대통령, 12일 韓-伊 비즈니스 테이블 참석…이재용·류진·구자은 동석

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 12일 이탈리아 로마에서 한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블에 참석했다
- 이 대통령은 AI혁명·공급망 재편 속 국제질서를 진단하고 양국 경제 협력 필요성을 기조발언으로 강조할 예정이다
- 행사에는 양국 주요 기업인과 정부 인사 40여명이 참석해 전략·첨단산업, 에너지·인프라, 미래유망산업 분야 협력 확대를 논의한다
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조현준 효성그룹·김정수 삼양식품 회장 자리
성김 현대차·김동춘 엘지화학 사장도 참석
최수연 네이버 대표·문재영 HD건술기계 사장
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 12일(현지시간) 저녁 이탈리아 로마의 한 호텔에서 열리는 한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블에 참석해 양국 경제 협력의 중요성을 강조한다.
청와대는 이번 행사에서 이 대통령이 기조발언을 통해 인공지능(AI) 혁명과 공급망 재편으로 불확실성이 증대된 국제 질서를 진단하며 양국의 협력 필요성을 설명할 예정이라고 말했다.
이 대통령의 이탈리아 국빈 방문을 계기로 열리는 이번 행사에는 양국 기업인 30여 명과 정부 인사, 협회·단체를 포함해 40여 명이 참석한다.
한국측 주요 기업인으로는 류진 한국경제인협회 회장, 이재용 삼성전자 회장, 구자은 LS 회장, 조현준 효성그룹 회장, 김정수 삼양식품 회장, 성김 현대자동차 사장, 김동춘 엘지(LG)화학 사장, 최수연 네이버 대표, 문재영 에이치디(HD)건설기계 사장이 참석한다.
이탈리아 측에서는 마르시아이 이탈리아경제인연합회 부회장과 마조타 핀칸티에리 회장, 비냐 페라리 대표, 페트라키니 에니라이브 회장, 도미니치 키코밀라노 대표가 자리한다.
이날 비즈니스 라운드테이블에서는 한국과 이탈리아의 주요 기업인들이 ▲전략·첨단 산업 ▲에너지·인프라 ▲미래 유망 산업의 3가지 주제에 따라 양국 기업 간 대표적인 협력 사례를 공유하고 실질 협력 확대 방안을 논의한다.
pcjay@newspim.com