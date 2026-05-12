HD건설기계, AI 자동제동 기술로 이탈리아상 수상

AI 핵심 요약beta
- HD건설기계가 12일 AI 기반 자동 제동 기술 E-STOP의 사모테르 기술혁신상 수상을 밝혔다.
- E-STOP은 카메라와 레이더로 사람이나 사물을 감지해 자동 제동하며 작업 안전을 높인다.
- 유럽 권역장은 이번 수상이 기술력을 인정받은 의미가 크다고 평가했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD건설기계은 AI 기반 자동 제동 기술 'E-STOP'이 이탈리아 사모테르 기술혁신상을 받았다고 12일 밝혔다.
사모테르 기술혁신상은 유럽 대표 건설장비 전시회인 사모테르를 주관하는 이탈리아 베로나피에레가 가장 혁신적인 기술과 제품에 수여하는 상이다.
E-STOP은 장비에 장착된 카메라와 레이더 센서로 작업 반경 내 사람이나 사물을 감지하면 자동으로 제동하는 기술이다. AI 딥러닝을 활용해 작업 구역 내 사람만 정확히 구분하며, 설정된 거리에 따라 감속과 정지 단계를 자동으로 조절한다. 이를 통해 현장 안전과 작업 효율을 높일 수 있다.
HD건설기계는 지난해 9월 프랑스 노동부 산하 건설업 안전예방협회가 주관한 센강 운하 프로젝트에서 E-STOP 기술을 시연해 유럽 건설사들의 호평을 받았다.
임정우 HD건설기계 유럽 권역장은 "이번 수상은 미래 건설장비 기술을 선도하는 유럽에서 우리의 기술력을 인정받았다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.
사모테르 전시회는 1964년부터 이탈리아 베로나에서 개최되는 국제 건설장비 전문 전시회다. HD건설기계는 이번 전시회에서 올해 출시한 차세대 대형 굴착기 DX400HD-9을 비롯해 다양한 제품을 선보였다.
y2kid@newspim.com