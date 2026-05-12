bhc, 미국 7호점 오픈…조지아 찍고 북미 공략 속도

AI 핵심 요약beta
- bhc가 12일 미국 조지아주에 7호점을 오픈하며 북미 시장 공략을 가속화했다.
- 뿌링클 등 대표 메뉴와 김치볶음밥·치즈불닭 같은 한식을 함께 선보이며 차별화를 시도했다.
- bhc는 현재 8개국 44개 매장을 운영 중이며 미국 내 입지 확대에 주력하고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
뿌링클·한식 메뉴·주류 강화…체류형 외식 공간으로 운영
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 미국 조지아주에 신규 매장을 열며 북미 시장 공략에 속도를 내고 있다. 미국 내 7호점이자 조지아 첫 매장으로, K-치킨을 넘어 한식 기반 외식 브랜드로 현지 입지를 확대하겠다는 전략이다.
bhc는 최근 조지아주 귀넷 카운티 뷰포드 지역에 미국 7호점 '익스체인지 앳 귀넷점'을 오픈했다고 12일 밝혔다. 이번 매장은 미국 내 다섯 번째 가맹점으로, 엔터테인먼트·쇼핑·외식 시설이 결합된 복합 쇼핑문화단지 '익스체인지 앳 귀넷(EXCHANGE at Gwinnett)'에 입점했다. 주변으로 대형 아파트 단지가 들어서고 있어 향후 유입 인구 증가에 따른 수요 확대도 기대하고 있다.
매장은 약 78평 규모에 80석을 갖춘 '풀 다이닝(Full Dining)' 형태로 운영된다. 미국 시장에서도 높은 판매 비중을 차지하는 대표 메뉴 '뿌링클'을 중심으로 윙·텐더 메뉴를 강화했으며, 한국식 반마리·한마리 치킨도 함께 선보인다. 여기에 고구마튀김, 어니언링, 오징어링 등 사이드 메뉴와 다양한 주류 라인업도 추가해 체류형 외식 공간으로 차별화를 시도했다.
특히 김치볶음밥, 라면, 어묵탕, 치즈불닭, 치킨덮밥 등 한식 메뉴를 함께 운영하는 점도 특징이다. 현지 한인 소비자뿐 아니라 K-푸드에 관심이 높은 미국 현지 고객층까지 아우르겠다는 전략으로 풀이된다. 최근 미국 외식 시장에서 K-치킨과 한식 수요가 동시에 확대되는 흐름을 반영한 메뉴 구성이라는 분석도 나온다.
브라이언 신 bhc 미국 법인장은 "조지아주 내 첫 매장이라는 점에서 의미가 크다"며 "현지 외식 수요를 반영한 메뉴와 운영 방식으로 bhc만의 차별화된 K-치킨 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 bhc는 현재 미국·홍콩·태국·싱가포르·캐나다 등 8개국에서 총 44개 매장을 운영 중이다. 미국 시장에는 2023년 진출했으며, LA와 샌디에이고, 뉴저지 등에 직영·가맹 매장을 확대하며 북미 시장 내 브랜드 입지를 넓혀가고 있다.
mkyo@newspim.com