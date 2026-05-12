풀무원, 창사 42주년 맞아 AX·지속가능식생활 강화 선언

AI 핵심 요약beta
- 풀무원이 12일 창사 42주년 기념식에서 글로벌 No.1 지속가능식생활기업 도약을 선언했다.
- 이우봉 총괄CEO가 신경영선언 실행 고도화를 올해 핵심 과제로 제시했다.
- AX 기반 조직 혁신과 글로벌 브랜드 강화, 지속가능식생활 확대를 추진한다.
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글로벌 마스터 브랜드 구축…K-푸드 기반 해외 확장 드라이브
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 풀무원이 창사 42주년을 맞아 '글로벌 No.1 지속가능식생활기업' 도약을 선언했다. AI 전환(AX) 기반 사업 혁신과 글로벌 브랜드 체계 강화, 지속가능식생활 확대를 핵심 축으로 삼아 '비전 2030' 실행에 속도를 내겠다는 구상이다.
풀무원은 12일 서울 강남구 수서 본사에서 창사 42주년 기념식을 열고 '신경영선언 실행 고도화'를 올해 핵심 과제로 제시했다. 행사에서는 풀무원의 창업 DNA와 사업 초기 이야기를 담은 영상 상영과 우수 조직원 시상, 미래 비전을 공유하는 타임캡슐 이벤트 등이 진행됐다.
이우봉 총괄CEO는 "지난해 신경영선언을 통해 풀무원이 나아갈 방향을 명확히 했다"며 "올해는 조직 혁신과 브랜드 경쟁력 강화, 지속가능식생활 사업 확대를 통해 지속가능 성장 기반을 더욱 견고히 다져 나갈 것"이라고 밝혔다.
풀무원은 우선 신핵심가치 기반 조직 혁신에 집중한다. 이를 위해 AX(AI Transformation)를 중심으로 한 실행 조직 '신성장 SBU'를 신설했다. 신성장 SBU는 시장 반응과 데이터를 빠르게 사업에 반영하는 민첩한 실행 체계를 핵심으로 한다. 또한 사내 벤처 프로그램 'P:Cell'을 고도화해 AI 기술과 비즈니스를 결합한 신규 사업 모델 발굴에도 나설 계획이다.
브랜드 전략 측면에서는 글로벌 마스터 브랜드 체계를 구축하고 'Global One Pulmuone' 전략을 본격 추진한다. 이를 통해 글로벌 시장 어디서나 일관된 '풀무원다움'을 전달하고 K-푸드 기반 지속가능식생활 브랜드로서 입지를 강화하겠다는 구상이다.
지속가능식생활 사업 확대도 핵심 전략으로 제시됐다. 풀무원은 식물성 지향과 동물복지를 중심으로 한 지속가능식품 개념을 식단까지 확장해 B2C 리테일뿐 아니라 단체급식·외식 서비스 영역에서도 지속가능식단을 확대하고 있다. 이와 함께 국내 1호 지속가능식생활 조리학교 '테이스티 풀무원'을 운영하고, 김치박물관 역시 지속가능식생활 가치가 반영된 공간으로 새롭게 기획해 식문화 영역까지 ESG 가치를 확장해 나갈 계획이다.
mkyo@newspim.com