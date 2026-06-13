[분양캘린더] '평택 고덕 우미 린 프레스티지' 등 3606가구 공급

AI 핵심 요약beta
- 부동산114는 13일 6월 셋째 주 전국 7개 단지 3606가구 분양을 시작한다고 밝혔다
- 평택 고덕 우미 린 프레스티지·백석시그니처자이·알티에로 광안 등에서 청약이 진행된다
- 힐스테이트 양산더스카이·에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 등 3곳 견본주택이 개관한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 13일 부동산114에 따르면 6월 셋째 주에는 전국 7개 단지 총 3606가구(일반분양 3088가구)가 분양을 시작한다.
경기 평택시 고덕동 '평택 고덕 우미 린 프레스티지', 충남 천안시 백석동 '백석시그니처자이 1·2단지', 부산 수영구 민락동 '알티에로 광안' 등에서 청약을 진행한다.
견본주택은 경남 양산시 물금읍 '힐스테이트 양산더스카이(1·2BL)', 부산 강서구 강동동 '에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티(2BL)' 등 3곳이 개관 예정이다.
우미건설 컨소시엄은 경기 평택시 고덕동 고덕국제화계획지구 Abc-36블록에서 '평택 고덕 우미 린 프레스티지'를 분양한다. 지하 2층~지상 최고 20층, 11개동, 전용면적 84~111㎡ 총 743가구 규모다.
중흥토건은 부산 강서구 강동동 에코델타시티 공동2BL에 '에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티'를 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 최고 18층, 6개동, 전용면적 59㎡, 총 501가구 규모다.
[AI Q&A]
Q1. 6월 셋째 주 분양 물량은 얼마나 되나요?
A. 전국 7개 단지에서 총 3606가구가 분양을 시작하며, 이 중 일반분양은 3088가구입니다.
Q2. 이번 주 청약이 진행되는 주요 단지는 어디인가요?
A. 경기 평택시 '평택 고덕 우미 린 프레스티지', 충남 천안시 '백석시그니처자이 1·2단지', 부산 수영구 '알티에로 광안' 등에서 청약이 진행됩니다.
Q3. 견본주택은 어디에서 개관하나요?
A. 경남 양산시 '힐스테이트 양산더스카이(1·2BL)'와 부산 강서구 '에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티(2BL)' 등 총 3곳에서 견본주택이 개관할 예정입니다.
Q4. 평택 고덕 우미 린 프레스티지의 특징은 무엇인가요?
A. 지하 2층~지상 최고 20층, 11개 동, 총 743가구 규모로 조성되며 전용면적 84~111㎡로 구성됩니다. 고덕국제화계획지구 내에 위치해 주거 환경과 미래 가치가 기대되는 단지입니다.
Q5. 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티는 어떤 단지인가요?
A. 부산 강서구 에코델타시티에 공급되는 단지로, 지하 2층~지상 최고 18층, 6개 동, 전용면적 59㎡ 총 501가구 규모입니다. 신도시 개발에 따른 생활 인프라 확충과 함께 주거 수요가 기대됩니다.
blue99@newspim.com