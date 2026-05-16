[분양캘린더] 인천 힐스테이트구월아트파크 등 4991가구 분양

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동작 흑석 써밋더힐 등 견본주택 4곳

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 16일 부동산R114에 따르면 5월 셋째 주에는 전국 8개 단지 총 4991가구(일반분양 3448가구)가 분양을 시작한다. 인천 연수구 송도동 '더샵송도그란테르', 인천 남동구 구월동 '힐스테이트구월아트파크', 충북 청주시 지북동 '청주한양립스더벨루체' 등에서 청약을 진행한다.

포스코이앤씨는 인천 연수구 송도동 32번지 일대 송도국제업무단지(IBD) G5-1·3·4·5·6·11블록에서 '더샵송도그란테르'를 분양한다. 지하 2층~지상 최고 46층, 15개동, 전용면적 84~198㎡ 아파트 1544가구와 전용 84㎡ 규모의 주거형 오피스텔 96실로 구성된다. 인천지하철 1호선 센트럴파크역과 인천대입구역이 가깝다.

인천대입구역은 2030년 개통을 목표하는 GTX-B노선이 신설될 예정이다. 송일초, 인천예솔초·중 등을 비롯해 인천과학예술영재학교, 국제학교(부지 조성)등이 위치해 있다. 코스트코, 롯데마트 등 대형 쇼핑몰 이용이 편리하고 송도센트럴파크, 호수공원(조성 계획) 등이 인접했다.

견본주택은 서울 동작구 흑석동 '써밋더힐', 경기 남양주시 일패동 '왕숙아테라(공공분양)', 경기 김포시 사우동 '호반써밋풍무Ⅱ' 등 4곳이 열릴 예정이다.

금호건설 등은 경기 남양주시 일패동 왕숙2지구 A-1블록에 민간참여 공공분양아파트 '왕숙아테라'를 공급할 예정이다. 지하 2층~지상 최고 29층, 7개동, 전용면적 59~84㎡ 총 812가구 규모로 조성되며 이 중 사전청약분(630가구)과 이주자(8가구) 물량을 제외한 174가구를 일반 분양한다.

단지 인근 9호선 연장선인 강동하남남양주선이 2031년 개통을 목표하고 있고, 경의중앙선 역사 신설도 추진 중이다. 다산신도시와 인접해 생활인프라를 함께 공유할 수 있으며 도보권 내 유치원과 초·중학교 부지가 조성될 계획이다.

dosong@newspim.com