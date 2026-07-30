프로다코퍼레이션, 소셜아이어워드 2026 4개 부문 수상

AI 핵심 요약beta
- 프로다코퍼레이션이 30일 소셜아이어워드에서 4개 부문을 수상했다
- 대전관광공사·델타항공·비엣젯·국가유산청 채널이 공공·서비스·여행·정보 부문에서 각각 대상·최우수상을 받았다
- 프로다코퍼레이션은 다양한 기관 소셜미디어를 대행하며 디지털 광고·마케팅 분야에서 수상과 협력사 선정 성과를 이어왔다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 소셜미디어 마케팅 전문기업 프로다코퍼레이션은 '소셜아이어워드 2026'에서 4개 부문을 수상했다고 밝혔다.
프로다코퍼레이션이 운영을 맡은 채널 중 대전관광공사가 공공부문 통합대상을, 델타항공이 서비스부문 통합대상을 받았다. 비엣젯은 여행·관광분야 인스타그램 대상을, 국가유산청의 '국가유산 유유자적'은 공공정보분야 인스타그램 최우수상을 수상했다.
한국인터넷전문가협회가 주관하는 소셜아이어워드는 전문가 평가위원단이 기업과 공공기관의 소셜미디어 운영 사례를 평가해 우수 서비스를 선정하는 시상식이다.
이번 수상에서는 대전관광공사, 델타항공, 비엣젯, 국가유산청 등 성격이 다른 네 채널이 상을 받았다.
공공부문 통합대상을 받은 대전관광공사 인스타그램은 대전의 관광지, 축제, 미식 정보를 콘텐츠로 제공했다. 숏폼 영상과 시민 참여형 이벤트를 통해 이용자와 소통했으며, 대전 대표 캐릭터 '꿈돌이'를 활용한 스토리텔링으로 도시 이미지를 구축했다.
서비스부문 통합대상의 델타항공 채널은 델타항공의 이야기를 카카오 채널 특별 콘텐츠로 제공했다. 취항 도시 콘텐츠와 퀴즈 이벤트로 미국 여행에 대한 관심을 높였다.
인스타그램 대상을 받은 비엣젯은 채널을 여행 계획 및 상상 공간으로 운영했다. 지난해 추석에는 온·오프라인 프로모션 '골든티켓을 찾아라'를 진행했다.
국가유산청 '국가유산 유유자적'은 유산 이야기를 여행, 생활, 취향과 연결해 공공정보 콘텐츠의 접근성을 높였다.
프로다코퍼레이션 한대열 대표는 "산업과 목표가 다른 네 채널이 같은 해에 상을 받은 것은 클라이언트 사업 이해 이용이 콘텐츠 경쟁력이라는 사실을 보여준 결과"라며 "고객사 덕분에 가능한 성과"라고 말했다.
프로다코퍼레이션은 소셜미디어·디지털마케팅 전략 수립부터 콘텐츠 제작, 채널 운영, 성과 분석까지 제공하는 마케팅 대행사다. 델타항공, 비엣젯, 하나카드, 국가유산청 등 다양한 기업과 기관의 소셜미디어 채널을 운영해왔다. 2025년과 2026년 2년 연속 제일기획 협력사로 선정됐으며, 2023년 '대한민국 디지털 광고대상' SNS마케팅 부문을 수상했다.
whitss@newspim.com