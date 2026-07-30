지아이에스, 경기중기청장과 드론·푸드테크 판로 확대 논의

AI 핵심 요약beta
- 지아이에스는 30일 안양 본사서 간담회 열고 드론·푸드테크 판로 확대 방안을 논의했다.
- 간담회에서 드론·푸드테크 장비의 공공조달시장 진출과 기술개발·관계기관 협력 방안을 검토했다.
- 경기중기청은 푸드테크 자동조리 장비의 소상공인 스마트기기 지원사업 연계 가능성을 살피고 공공시장 진출 지원을 강조했다.
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공공조달·소상공인 스마트기기 사업 연계 검토
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 지아이에스는 조희수 경기지방중소벤처기업청장이 경기 안양 본사를 방문해 반도체 장비 생산 현장을 점검하고 드론·푸드테크 신사업의 판로 확대 방안을 논의했다고 30일 밝혔다.
이날 간담회에는 조 청장을 비롯해 박신욱 경기지방중소벤처기업청 창업벤처과장, 최경용 경기중소벤처기업연합회장과 지아이에스 경영진이 참석했다.
조 청장 일행은 간담회에 앞서 지아이에스의 반도체 장비 생산라인과 드론 개발시설을 둘러보고 관련 기술 시연을 참관했다.
간담회에서는 지아이에스가 차세대 사업으로 추진 중인 드론과 푸드테크 장비의 공공조달시장 진출 방안이 논의됐다. 시장 진입 과정에서 필요한 기술 개발과 관계기관 협력 방안도 다뤘다.
조 청장은 국방·공공 분야의 드론 수요가 확대될 가능성을 언급하며 중소벤처기업부 연구개발(R&D) 과제 수요조사 단계부터 참여해 공공조달과 연계하는 방안을 검토할 것을 제안했다.
지아이에스가 자체 개발한 푸드테크 자동조리 장비의 판로 개척 방안도 논의됐다. 해당 장비는 조리 과정에서 발생하는 열과 유증기를 줄이고 조리 환경과 품질을 일정하게 관리하도록 설계됐다.
경기중기청은 이 장비를 소상공인 스마트기기 지원사업과 연계할 수 있는지 검토하고 관련 기관과의 협력 방안을 추가로 살펴보기로 했다.
조 청장은 "지아이에스가 반도체 장비를 비롯해 여러 분야에서 기술 역량을 축적하고 미래 사업을 준비하고 있다"며 "기업의 기술적 강점이 공공시장 진출 등 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 관련 지원제도를 활용하기를 바란다"고 말했다.
지아이에스 관계자는 "이번 방문을 통해 신기술과 공공시장 진출 방안을 공유했다"며 "기존 장비 사업을 강화하고 관계기관과 협력해 드론과 푸드테크 사업의 판로를 확대하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com