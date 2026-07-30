올해 보리 생산 47% 급증…마늘·양파도 생산량 늘어

작년 가격 상승에 보리 재배 확대

마늘 면적↑·양파 작황 개선 영향

기상 변수에도 공급량 전반 증가

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난해 가격 상승으로 보리 재배면적이 크게 늘면서 올해 보리 생산량이 50% 가까이 증가했다. 마늘은 초기 생육 부진으로 단위 면적당 생산량이 감소했으나 재배면적 확대에 힘입어 생산량이 소폭 늘었고, 양파는 재배면적 감소에도 생육기 기상 여건이 개선되면서 생산량이 증가했다.

30일 국가데이터처가 발표한 '2026년 보리·마늘·양파 생산량 조사 결과'에 따르면, 올해 보리 생산량은 13만6000톤(t)으로 지난해 9만2000t보다 47.3% 증가했다. 마늘 생산량은 31만4000t으로 1.2%, 양파는 120만7000t으로 2.1% 각각 늘었다.

보리 생산량이 크게 늘어난 데에는 재배면적 확대 영향이 컸다. 올해 보리 재배면적은 3만7250헥타르(㏊)로 지난해보다 47.6% 증가했다. 지난해 파종기 가격이 오르면서 농가의 재배가 늘어난 결과다. 반면 10아르(a)당 생산량은 365㎏으로 지난해와 비슷한 수준을 유지했다.

연도별 보리 재배면적 및 생산량 추이 [자료=국가데이터처] 2026.07.30 rang@newspim.com

품목별로는 겉보리 생산량이 3만5000t으로 26.3%, 쌀보리는 7만1000t으로 47.6%, 맥주보리는 3만t으로 82.1% 각각 증가했다. 특히 맥주보리는 재배면적이 60.6% 늘고 단위면적당 생산량도 13.4% 증가하면서 가장 큰 증가율을 기록했다.

데이터처는 초기에는 잦은 강우와 일조시간 부족으로 생육이 다소 부진했지만, 이후 기상 여건이 개선되면서 전체 생산성이 지난해 수준을 유지했다고 설명했다.

지역별로는 전남광주가 6만3000t으로 전체 생산량의 46.1%를 차지했다. 전북(5만4000t)과 경남(8000t)이 뒤를 이었다.

상위 5개 시도 마늘 생산량 [자료=국가데이터처] 2026.07.30 rang@newspim.com

마늘 재배면적은 지난해보다 5.6% 늘어난 2만4232㏊를 기록했다. 지난해 깐마늘 가격 상승 영향으로 재배가 확대된 데 따른 것이다. 다만 파종기 잦은 강우와 마늘 알이 굵어지는 시기인 구비대기(4~5월)의 기온 영향으로 10a당 생산량은 1295㎏으로 지난해보다 4.2% 감소했다. 그럼에도 전체 생산량은 31만4000t으로 1.2% 증가했다.

지역별 마늘 생산량은 경남이 11만3000t으로 전체의 36.0%를 차지했다. 다음으로는 경북(7만1000t)과 충남 (4만5000t) 순이었다.

양파는 재배면적이 1만7556㏊로 지난해보다 0.7% 감소했다. 지난해 가격 하락으로 재배가 줄었지만, 생육기인 2~3월 기상 여건이 양호해지면서 10a당 생산량은 6873㎏으로 2.8% 증가했다. 이에 따라 전체 생산량은 120만7000t으로 지난해보다 2만5000t 늘었다. 피해가 예상되는 표본 비율도 지난해 33.6%에서 올해 28.7%로 낮아졌다.

양파 생산은 전남광주가 40만1000t으로 전체의 33.3%를 차지해 가장 많았다. 다음으로는 경남(27만7000t)과 경북(16만2000t) 순이었다.

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