웰컴저축은행, '소셜아이어워드 2026' 은행 분야 블로그 대상

AI 핵심 요약beta
- 웰컴저축은행이 30일 소셜아이어워드 은행 블로그 대상을 수상했다
- 블로그는 경제·부동산·재테크 등 실생활 금융정보와 브랜드 스토리텔링으로 높은 평가를 받았다
- 2018년 개설 후 누적 2280만명 방문하며 해당 부문 5년 연속 대상을 이어갔다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 웰컴저축은행 공식 블로그가 '소셜아이어워드 2026' 은행 분야 블로그 부문 대상을 수상했다고 30일 밝혔다.
소셜아이어워드는 한국인터넷전문가협회가 주최하는 국내 소셜 인터넷 서비스 시상식으로 약 4000명 규모의 전문가 평가위원단이 주요 소셜미디어 플랫폼별 우수 서비스를 선정해 시상한다.
평가위원단은 웰컴저축은행 블로그가 시의성 있는 경제 이슈와 실생활 금융 정보를 주기적으로 제공해온 점을 높이 평가했다. 특히 외부 전문 필진과 협업한 부동산·재테크 콘텐츠와 스포츠·문화를 연계한 브랜드 스토리텔링을 주요 성과로 꼽았다.
웰컴저축은행은 금융 정보를 원활히 전달하고자 블로그 운영 방식을 개편해왔다. 지난해부터는 경제계 인물의 성공 사례를 담은 '웰쓸신잡', 절약 정보를 다루는 '짠테크 레시피', 주요 경제 정책을 설명하는 '웰컴 정책 브리핑' 등 정기 카테고리를 신규 도입했다.
이 같은 운영에 힘입어 웰컴저축은행 공식 블로그는 2018년 개설 이후 누적 방문자 2280만 명, 월평균 조회수 38만 회를 집계했다. 이번 수상으로 웰컴저축은행은 해당 부문에서 5년 연속 대상을 차지했다.
웰컴저축은행 관계자는 "5년 연속 대상 수상은 실생활에 필요한 금융 정보를 제공하기 위해 노력한 결과"라며 "앞으로도 신뢰도 높고 유용한 정보와 브랜드 경험을 전달하는 소통 채널로 활용하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com