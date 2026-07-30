LG전자, 2분기 매출·영업익 역대 최대…가전·전장이 실적 견인

매출 23조8265억원·영업이익 1조5791억원

생활가전·전장·프리미엄 TV 성장…AIDC 냉각·로봇 신사업 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 생활가전과 전장, 프리미엄 TV 판매 확대에 힘입어 올해 2분기 기준 역대 최대 매출과 영업이익을 기록했다. 하반기에는 로봇과 인공지능 데이터센터(AIDC) 냉각솔루션 등 신사업 확대에 속도를 낼 계획이다.

서울 여의도 LG전자 본사 [사진 = 뉴스핌DB]

◆생활가전 매출 첫 7조원…영업이익 147% 증가

30일 LG전자는 올해 2분기 연결 기준 매출 23조8265억원, 영업이익 1조5791억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기보다 매출은 14.9%, 영업이익은 147% 증가했다. 매출과 영업이익 모두 역대 2분기 기준 최대치다.

중동 전쟁 등 불확실한 대외 환경에도 생활가전 사업이 성장세를 이어갔고, 스포츠 이벤트에 따른 프리미엄 TV 판매 증가와 전장사업 성장도 실적을 뒷받침했다. 고부가가치 제품 비중 확대와 원가구조 개선, 공급망 최적화에 더해 지난해 미국 수출 물량에 납부한 관세 환급액이 일회성 이익으로 반영됐다.

생활가전을 담당하는 HS사업본부는 매출 7조757억원, 영업이익 6859억원을 기록했다. 분기 매출이 처음으로 7조원을 넘어섰으며 영업이익률도 10%에 육박했다. TV와 웹OS 사업을 맡는 MS사업본부는 매출 5조1146억원, 영업이익 2194억원을 거뒀다.

전장사업을 담당하는 VS사업본부는 매출 3조259억원, 영업이익 1912억원으로 매출과 영업이익 모두 역대 2분기 최대치를 기록했다. 냉난방공조를 맡는 ES사업본부는 해외 에어컨 판매 확대에 힘입어 매출 2조7261억원, 영업이익 2358억원을 달성했다.

기업간거래(B2B) 매출은 6조5000억원으로 5% 증가했다. LG이노텍을 제외한 전사 매출에서 B2B가 차지하는 비중은 36%였다. 제품과 서비스를 결합한 구독사업 매출도 6600억원으로 5% 늘었다.

AI인포그래픽. [사진=조민교 기자]

◆하반기 수익성 방어…로봇·AIDC 냉각사업 본격화

LG전자는 3분기 생활가전 수요가 다소 정체될 것으로 보고 글로벌 사우스 시장을 중심으로 판매를 확대할 계획이다. 프리미엄과 중저가 제품을 동시에 공략하고 원가구조와 공급망을 지속적으로 개선해 수익성을 확보한다는 방침이다.

TV 사업에서는 올레드와 QNED 등 프리미엄 제품 비중을 높이고, 수익성이 높은 웹OS 플랫폼 사업을 확대한다. 전장사업은 수주잔고를 기반으로 매출 성장을 이어가는 동시에 제품 구성 개선과 운영 효율화를 통해 안정적인 수익성을 유지할 계획이다.

신사업도 본격화한다. 생활가전 부문에서는 로봇 액추에이터 사업을 확대하고, 냉난방공조 부문에서는 AIDC 냉각솔루션 투자를 이어간다. LG전자는 독자 개발한 냉각수분배장치(CDU)를 앞세워 글로벌 AI 데이터센터 공급망 진입을 추진하는 등 주력 사업의 경쟁력을 신사업으로 확장한다는 구상이다.

mkyo@newspim.com