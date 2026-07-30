장동혁 "최전방 초소 '빈 총 경계'까지…李정권이 대한민국 국방 해체"

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"'삼단봉 경계' 이어 장병 안전조차 못 지켜"

"평화는 튼튼한 국방에서 나와…국민이 멈춰세워야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 30일 최전방 초소에서 장병의 총기에서 실탄을 뺐다는 의혹과 관련해 "이재명 정권이 대한민국 국방을 해체하고 있다"고 강하게 비판했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북에 "'삼단봉 경계'에 이어 최전방 초소 '빈 총 경계'까지 국민의 생명을 지켜야 할 군인들에게 자신들의 안전조차 지키지 못하게 만들고 있다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 30일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 2026.07.30 mironj19@newspim.com

그는 "최전방 초소 군인의 총에서 실탄을 뺀 이유가 무엇이겠느냐"며 "북한 군이 총을 쏴도 바로 대응하지 말라는 소리"라고 주장했다.

장 대표는 "장병의 생명보다 정권 눈치 보는 게 더 중요한 것"이라며 "대통령부터 해군 장병이 숨져갈 때 골프채를 휘두르고 다니니 군 지휘부라고 온전할 리가 없다"고 비판했다.

이어 "탈영 의혹까지 받는 방위병 국방부 장관이 꿋꿋이 앉아있으니 군의 영이 제대로 설 리가 없다"고도 했다. 다만 국방부는 앞서 안규백 국방부 장관의 방위병 복무 시절 탈영 의혹에 대해 사실이 아니라고 반박한 바 있다.

장 대표는 정부·여당의 안보 기조를 겨냥해 "이 정권은 '평화가 경제'라고 외친다"며 "평화는 국방이 튼튼할 때 지켜지는 것이고, 국방은 군인이 안전할 때 지켜지는 것"이라고 강조했다.

그러면서 "군이 무너진 나라에는 평화도 없고 경제도 없다"며 "이재명 정권이 대한민국 국방을 해체하고 있다. 이제라도 국민이 멈춰세워야 한다"고 덧붙였다.

oneway@newspim.com