삼기에너지솔루션즈, ESS용 FF-PCB 커넥터 사업 확대

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- 삼기에너지솔루션즈가 30일 ESS용 FF-PCB 커넥터를 양산·공급하고 있다고 밝혔다.
- FF-PCB 커넥터는 기존 대비 설계 자유도·경량화·원가 절감을 통해 북미 ESS 프로젝트 등 글로벌 공급이 확대되고 있다고 했다.
- 회사는 차세대 제품 개발과 신규 공급처 확보로 FF-PCB 사업을 키우고 ESS·로봇용 배터리 등 차세대 플랫폼 기술을 강화할 계획이라고 했다.
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모회사 삼기와 협력해 로봇용 배터리 부품까지 확장
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼기에너지솔루션즈가 에너지저장장치(ESS)용 커넥터 사업을 확대한다.
삼기에너지솔루션즈는 ESS 배터리 셀과 배터리관리시스템(BMS)을 연결하는 커넥터를 개발해 양산·공급하고 있다고 30일 밝혔다.
해당 커넥터는 배터리 셀과 BMS 사이에서 전력과 신호를 전달하는 부품이다. 회사는 기존 와이어 하네스와 연성인쇄회로기판(Flexible PCB) 대신 플렉시블 앤 플랫(Flexible & Flat) PCB 공법을 적용했다.
삼기에너지솔루션즈는 FF-PCB 커넥터가 얇고 유연한 구조를 갖춰 기존 방식보다 설계 자유도를 높이고 무게와 부피를 줄일 수 있다고 설명했다. 고전류 환경에 적용할 수 있으며 구리 사용량을 줄여 원가를 낮출 수 있다는 게 회사 측 설명이다.
현재 제품은 글로벌 배터리 제조업체를 통해 공급되고 있다. 북미 지역을 중심으로 대규모 ESS 프로젝트에 적용되는 물량도 늘고 있다고 회사는 밝혔다.
삼기에너지솔루션즈는 차세대 제품 개발과 신규 공급처 확보를 통해 FF-PCB 사업을 확대할 계획이다. 기존 전기차용 배터리 부품 사업과 함께 ESS를 추가 성장 분야로 육성한다는 방침이다.
회사는 인공지능 데이터센터(AIDC) 건설과 신재생에너지 설비 확대에 따라 ESS 수요가 증가할 것으로 보고 있다. 다만 시장 성장 전망과 실제 수주·매출 확대 여부는 향후 프로젝트 진행 상황을 통해 확인할 필요가 있다.
삼기에너지솔루션즈 관계자는 "FF-PCB 커넥터가 적용된 대규모 프로젝트가 이어지면서 ESS용 제품 매출이 증가하고 있다"며 "전기차 시장과 함께 AIDC 투자 확대에 대응해 ESS 제품 개발과 영업망을 강화하고 있다"고 말했다.
이어 "휴머노이드 로봇 부품 사업에 진출한 모회사 삼기와 협력해 로봇용 배터리 등 차세대 배터리 플랫폼에 적용할 수 있는 기술을 확보하겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com