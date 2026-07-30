경찰, 2035년까지 모든 신규 차량 전기·수소차로 바꾼다

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 30일 강남경찰서에서 전기차 전환 협약식을 개최했다
- 경찰청은 2035년까지 신규 경찰차를 전기·수소차로만 도입할 계획이다
- 강남서 내연기관차 22대를 전기차로 바꾸고 6개 지구대에 급속충전기 9기를 설치했다
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰이 오는 2035년까지 모든 신규 구매·임차 차량을 전기·수소차로 보급한다.
경찰청은 30일 오전 행정안전부, 기후에너지환경부와 서울 강남경찰서에서 '경찰차의 전기차 전환을 위한 업무협약식 및 친환경 치안관서 선도사업 출범식'을 가졌다.
이번 행사는 전국에 있는 경찰 차량 약 1만 7600대의 전기·수소차 전환을 활성화하기 위해 마련됐다. 지난 6월 기준으로 전체 경찰 차량 중 전기·수소차는 2185대다. 전동화율은 약 12.4%다.
경찰청은 연평균 약 1908대를 신차로 구매·임차한다. 오는 2035년까지 특수차량 등 일부를 제외하고 모든 신규 구매·임차 차량을 원칙적으로 전기·수소차로 전환하는 것이 목표다.
경찰청은 경찰차의 전기차 전환을 위해 강남경찰서를 제1호 친환경 치안관서로 지정해 운영 중이다. 강남경찰서 관할 지구대가 운영 중인 내연기관 차량 22대를 전기차로 전환하고 지구대 6곳에는 200킬로와트(kW)급 급속충전기 9기를 설치해 신속한 충전서비스를 제공한다.
유재성 경찰청 청장 직무대행은 "친환경 치안관서 선정은 국민들이 국가의 친환경 정책을 체감할 수 있는 모범사례가 될 것"이라며 "제2, 제3의 친환경 치안관서가 조속히 추가 발굴될 수 있도록 박차를 가하겠다"고 말했다.
calebcao@newspim.com