한은 "美 연준 통화정책 불확실성 확대"…대내외 리스크 점검

AI 핵심 요약beta
- 한국은행은 30일 시장상황 점검회의를 열어 FOMC 결과와 대내외 리스크가 국내 경제에 미칠 영향을 논의했다.
- 한은은 연준의 정책금리 동결 이후 통화정책 방향과 인플레이션 흐름을 둘러싼 불확실성이 커졌다고 평가했다.
- 박종우 부총재보는 AI 투자 둔화 우려·중동 사태 등으로 시장 불안이 확대된 만큼 국내 금융·경제 영향을 각별히 점검하겠다고 했다.
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박종우 부총재보 "대내외 리스크 각별한 경계감 갖고 점검"
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행은 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 이후 연준의 금리정책과 물가 흐름을 둘러싼 불확실성이 커졌다고 평가하면서, 이로 인한 AI 투자 둔화 우려와 중동 사태 등 대내외 위험이 국내 금융·경제에 미칠 영향을 지속 점검하기로 했다.
한국은행은 30일 오전 8시 박종우 부총재보 주재로 '시장상황 점검회의'를 열고 지난 28~29일(현지시간) 열린 FOMC 결과에 따른 국제금융시장 상황과 국내 금융·외환시장에 미칠 영향을 점검했다. 한은은 정책 금리를 동결한 FOMC 결과에 대해 향후 연준 통화정책 운용과 인플레이션 향방을 둘러싼 불확실성이 커진 것으로 평가했다.
박종우 부총재보는 "최근 국내 금융시장에서 AI 투자 둔화 우려 등으로 시장 불안심리가 높아진 상황에서 미 연준 통화정책, 중동 사태 등과 관련한 불확실성도 확대됐다"며 "앞으로도 대내외 리스크 요인의 전개 양상 및 이에 따른 국내 금융·경제 영향을 각별한 경계감을 가지고 점검해 나갈 것"이라고 말했다.
앞서 미 연방준비제도(Fed)는 시장의 예상대로 정책금리를 연 3.50~3.75%로 동결했다. 다만 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재와 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재, 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 금리 인상을 주장하는 소수의견을 냈다.
케빈 워시 연준 의장은 "2% 물가 목표는 타협할 수 없는 확고한 목표"라고 강조했지만 향후 정책 방향에 대해서는 구체적인 신호를 제시하지 않았다. 다만 "인플레이션이 계속 높게 유지된다면 금리 인상이 해결책의 일부가 될 수도 있다"고 언급했다.
eoyn2@newspim.com