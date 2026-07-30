"이제 미국이 때릴 차례"라는 트럼프, 쿠퍼의 '2주간 폭풍 공격' 승인하나

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 요르단 미군기지 기습 미사일 도발에 대응해 군사적 공세를 대폭 강화하는 방안을 저울질하고 있는 가운데, 브래드 쿠퍼 미 중부사령관이 최대 2주간 지속되는 집중 공습 작전 계획을 수립한 것으로 알려졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 29일(현지시간) 소식통들을 인용해 이란의 최근 공세 재개로 트럼프 대통령이 중대한 기로에 섰다며 이같이 보도했다.

2026년 5월 14일(현지시간) 브래드 쿠퍼 미 중부사령관이 상원 군사위원회 청문회에서 증언하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

보도에 따르면 쿠퍼 중부사령관은 지난주 델라웨어주 공군기지 에어포스원 기내에서 트럼프 대통령과 피트 헤그세스 국방장관, 댄 케인 합참의장이 참석한 긴급 회동에서 이 같은 옵션을 보고했다.

쿠퍼 사령관이 마련한 '고강도 공습안'은 10~14일 동안 집중적인 공중전을 펼쳐 이란의 미사일 능력을 완전히 무력화하는 것을 골자로 한다. 그간의 횟수 맞추기식 보복 공습에서 벗어나 전면적인 확전을 통해서라도 이란의 타격 능력을 꺾어야 한다는 논리다. 쿠퍼 사령관은 이 같은 선제적 대규모 공세가 오히려 미군의 방어용 무기 소모를 줄이는 결과로 이어질 수 있다고 보고 있다.

반면 케인 합참의장은 방공 요격미사일 재고 부족 등 '연쇄적 부작용'을 경고하며 신중한 입장을 유지하고 있다고 소식통들은 전했다. 케인 의장은 전 세계 미군 기지와 동맹국 방어에 필요한 미사일 재고가 한계에 달했다고 지적하며 군사 작전 재개에 따르는 위험성을 강조해 왔다.

트럼프 대통령은 이란의 이번 도발 직후 폭스뉴스 인터뷰에서 강력한 응징을 예고하면서도 외교적 해결의 여지를 열어두는 등 수위를 조절하고 있다. 의회 일각에서는 대규모 공습 재개가 미국을 더 깊은 전쟁의 소용돌이에 빠뜨릴 수 있다고 우려하고 있다.

백악관이 이란의 미사일 능력 타격을 위한 '2주 작전안'을 채택할지, 아니면 제한적인 타격과 외교 병행 노선을 택할지 트럼프 대통령의 최종 결단에 이목이 집중되고 있다.

한편, 미 중부사령부는 이날 이란에 공습을 재개한 것으로 알려졌다. 미국 당국자는 인터넷 매체 악시오스에 미군이 이날 이란 내 목표물을 대상으로 공습을 시작했다고 알렸다.

미군은 이번 공습이 전날 이란의 미사일 공격에 대한 보복 조치란 설명이다. 이번 공격은 트럼프 대통령이 지난 24일 이란에 대한 공격 중단을 발표한 후 첫 이란 본토 타격 공격이다.

해당 당국자는 그러나 이번 공격이 WSJ이 보도한 것처럼 최대 2주 간의 대대적인 공습인지 여부는 밝히지 않았다.

지난 22일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령 과 피트 헤그세스 미국 국방장관이 요르단 무와파크 살티 공군기지가 피격받아 전사한 타일러 제임스 피핸 중위, 앤젤 S. 램퍼사드 병장, 이사벨라 곤잘레스 일병, 그리고 이라크 에르빌 공군기지에서 추락한 무인항공기(UAS) 폭발물 통제 작전 중 전사한 마이클 에마누엘 스윈턴 병장의 유해가 이송되는 동안 경례하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com