중구 오장동 148-12번지, 재개발사업 정비구역 지정

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 30일 오장동 도시정비형 재개발 정비구역 지정을 수정가결했다.
- 중부시장과 연계한 지하통로·보행로, 녹지공간을 조성한다.
- 산업 유치 인센티브와 도로 확충으로 복합도심으로 바꾼다.
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ICT 제조·인쇄 산업 지원책 마련...세입자 대책 수립시 용적률 인센티브
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울시는 지난 29일 제12차 도시계획위원회를 열고 중구 오장동 148-12번지 일대 오장동 도시정비형 재개발사업 정비구역 지정·결정 및 경관심의안을 수정가결했다고 30일 밝혔다.
오장동 재개발구역은 지하철 2·5호선 을지로4가역 역세권으로 을지로와 퇴계로 등 주요 간선도로로 둘러싸여 있다. 구역에는 전국 최대 규모 건어물 시장인 중부시장이 있고, 남쪽에는 인쇄소가 밀집돼 있다.
정비계획에는 오장동 고밀복합개발을 유도하기 위해 지구별 개발규모를 평균 5000㎡ 이상으로 설정하고, 시행면적 3000㎡ 이상 복합용도 계획시 높이 20m를 완화했다.
ICT 제조·디자인 산업, 3D 인쇄·디지털 출판 산업 유도와 중부시장 유통 관련 산업 지원을 위해 해당 용도 산업 유치시 최대 100%, 기존 산업 세입자에 대한 대책 수립시 최대 20% 용적률 인센티브도 부여한다.
기존 중부시장 지하에 판매시설로 용도를 계획해 을지로 지하상가와 연계한 지하연결통로를 조성한다. 지상층은 보행자 전용도로를 신설한다.
마른내로 주변에는 문화공원과 개방형녹지를 도입해 세운 재정비촉진지구와 광희동을 연결하는 녹지·보행 공간을 만든다.
이외에도 대부분 일방통행과 보차혼용통로로 운영되던 구역에 이면도로를 12m로 늘리고 2차로 양방통행 체계로 전환해 쾌적한 교통환경을 조성한다.
이번 정비계획은 향후 사업지구별 사업계획 수립에 지침이 되는 공공정비계획으로 구체적인 사업계획은 주민제안과 관련 절차를 거쳐 확정된다.
서울시 관계자는 "오장동 도시정비형 재개발사업 정비구역 지정으로 오장동 일대가 산업과 주거가 어우러진 새로운 복합공간으로 조성돼 지역 경쟁력을 높이고 도심부 위상에 걸맞는 공간으로 재편되기를 기대한다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com