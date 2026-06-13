국내 주유소 기름값 4주 연속 하락…서울 휘발유 2051.5원

AI 핵심 요약beta
- 한국석유공사가 13일 전국 주유소 휘발유·경유 가격이 4주 연속 완만히 하락했다고 밝혔다
- 6월 둘째 주 휘발유·경유 평균가는 각각 2009.9원·2004.8원으로 전주 대비 소폭 내렸다
- 두바이유 하락과 정부의 6차 석유 최고가격 동결로 국내 유가가 현 수준에서 유지될 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울 휘발유 2051.5원으로 최고가…대구는 1990.6원으로 최저
SK에너지 가장 비싸고 알뜰주유소 가장 저렴…국제유가는 주 후반 하락 전환
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 전국 주유소의 휘발유와 경유 평균 판매가격이 4주 연속 완만한 하락 흐름을 보였다.
13일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 6월 둘째 주(7~11일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 리터당 2009.9원으로 전주보다 0.5원 내렸다.
지역별로 보면 서울의 휘발유 평균 가격이 리터당 2051.5원으로 전국에서 가장 높았다. 서울은 전주 대비 0.7원 상승했다. 반면 대구는 리터당 1990.6원으로 전주보다 1.4원 하락하며 전국에서 가장 낮은 가격을 기록했다.
상표별 평균 판매가는 SK에너지 주유소가 리터당 2013.8원으로 가장 비쌌고, 알뜰주유소는 1995.9원으로 가장 저렴했다.
경유 가격도 소폭 하락했다. 같은 기간 전국 주유소의 경유 평균 판매가는 리터당 2004.8원으로 전주 대비 0.3원 내렸다.
국제유가는 주 초반 미국과 이란 간 군사적 긴장이 이어지며 상승세를 보였지만, 주 후반 들어 도널드 트럼프 미국 대통령이 양국 간 종전 합의 가능성을 언급하면서 상승폭을 되돌리고 하락세로 전환했다.
국내 수입 원유 가격의 기준이 되는 두바이유는 전주보다 4.5달러 내린 배럴당 89.7달러를 기록했다. 국제 휘발유 가격은 배럴당 117.5달러로 1.3달러 올랐고, 국제 자동차용 경유 가격은 140.1달러로 7.9달러 하락했다.
통상 국제유가 변동분은 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소 판매가격에 반영된다.
한편 정부는 지난달 22일부터 적용된 6차 석유 최고가격을 다시 동결하기로 했다. 이에 따라 휘발유는 리터당 1934원, 경유는 1923원, 등유는 1530원으로 유지된다. 이는 2차부터 5차까지 적용된 최고가격과 같은 수준이다.
mkyo@newspim.com