주유소 기름값 5주 연속 상승…휘발유 2000원대 유지

AI 핵심 요약beta
- 국내 주유소가 2일 4월 다섯째 주 휘발유 가격을 리터당 4.8원 올려 2008.6원으로 기록했다.
- 경유 가격도 5.1원 상승한 2002.8원으로 5주 연속 오름세를 보였다.
- 국제유가 상승 영향으로 서울 2048원 최고, 알뜰주유소 1990.9원 최저였다.
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두바이유 107달러 돌파
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이번 주 국내 주유소의 휘발유와 경유 주간 평균 가격이 5주 연속 나란히 상승세를 이어갔다.
2일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 4월 다섯째 주(26~30일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 전주 대비 리터(L)당 4.8원 오른 2008.6원을 기록했다.
지역별로는 서울이 전주보다 8.7원 상승한 2048원으로 가장 높은 가격을 보였고, 대구는 4.7원 오른 1993.6원으로 가장 낮았다.
상표별로는 SK에너지 주유소가 평균 2014.4원으로 가장 비쌌으며, 알뜰주유소는 1990.9원으로 가장 저렴한 것으로 나타났다.
경유 평균 판매 가격 역시 전주보다 5.1원 오른 2002.8원을 기록하며 상승 흐름을 이어갔다.
이번 주 국제유가는 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 해상 봉쇄 유지 방침과 미국-이란 간 휴전 협상 교착 등의 영향으로 상승했다. 수입 원유 가격 기준인 두바이유는 전주 대비 6.5달러 오른 107.5달러를 기록했다.
국제 휘발유 가격은 7.3달러 상승한 129.7달러, 자동차용 경유는 8.6달러 오른 172.4달러로 집계됐다.
국제유가 변동은 통상 2~3주의 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.
한편 소비자단체 에너지·석유시장감시단은 4차 최고가격 고시 이후 8일째인 지난 1일까지 휘발유와 경유 가격이 2차 최고가격 고시 전날(3월 26일)보다 각각 리터당 평균 190.9원, 188.8원 상승했다고 밝혔다.
moonddo00@newspim.com